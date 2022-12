Mathias Vrebosch vanaf volgend seizoen nieuwe T1 bij KAC Betekom: “Trein die ik niet mocht laten passeren”

Sportief verantwoordelijke Wim Van Uffel was verheugd het nieuws aan te kondigen: “Het stond misschien wel in de sterren geschreven dat we met Mathias dé ideale opvolger voor Jempi hebben gevonden. Mathias kent de club al jaren. Eerst als speler en ook daarna liet hij de club niet los en zagen we hem geregeld op matchen van Betekom. Het was steeds een fijn weerzien en Mathias heeft de club duidelijk altijd in het hart gedragen.”

Juiste stappen

Vrebosch begon zijn trainerscarrière bij Baal in derde provinciale, waar hij meteen kampioen werd en promoveerde naar tweede provinciale. Na drie seizoenen en een achtste plaats in zijn laatste jaar Baal koos hij afgelopen seizoen dus voor Hoegaarden in eerste provinciale. Er zit dus duidelijk een stijgende lijn in zijn nog prille trainerscarrière: “Vier jaar geleden was ik inderdaad nog trainer in derde provinciale dus het gaat wel snel voor mij”, opent Vrebosch. “Maar ik merk wel dat ik de juiste stappen zet en niet overhaast ga. Ergens wist ik dat ik ooit trainer zou worden van Betekom. Ik heb er zes mooie jaren gekend als speler, het is vlakbij mijn woonplaats, ik ken er nog veel mensen en ze beschikken over een mooie accommodatie in een reeks hoger. Ja, dan mocht ik deze trein niet laten passeren.”

“Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik het heel moeilijk vind om Hoegaarden straks te verlaten” gaat Vrebosch voort. “Het is een fantastische en groeiende club. Ze hebben er ook alles aan gedaan om mij te houden dus dat toont ook wel aan dat ze tevreden waren over mij. Net zoals ik dat ben over hen. Van de spelers tot de supporters en het bestuur, sportief verantwoordelijke Siegi Hendrickx in het bijzonder, ik ben hen allemaal heel erg dankbaar en ik ben er zeker van dat we het huidige seizoen nog in schoonheid gaan afsluiten.”

Vertrouwen

Vrebosch kwam aan het roer bij Hoegaarden na zeven jaar Tom Soetaers en volgende zomer dus bij Betekom na zeven seizoenen Jempi Custers. Niet toevallig volgens hem: “Het toont aan dat het ploegen zijn die de nodige continuïteit bezitten en daar was ik ook naar op zoek. Ik wil niet de trainer zijn die elk jaar van club veranderd. En trainer worden bij clubs die ervoor zeven jaar lang dezelfde trainer aan boord hadden, beschouw ik overigens ook als een eer en zegt ook wel veel over het vertrouwen dat ze in mij hebben. Dat bekijk ik dus eerder als iets positiefs dan dat het voor de nodige druk zou zorgen.”

Ambitieus

“Het zal natuurlijk wel geen evidentie zijn om volgend seizoen in de voetsporen van Jempi te treden want hij heeft hier fantastisch werk geleverd in al die jaren. Daar wil ik graag op voortbouwen, maar wel met mijn eigen aanpak en frisse wind die hopelijk nog iets extra’s kan toevoegen. Ik ben misschien nog jong er vrij onervaren, maar ik ben ook bezig met het behalen van mijn Uefa A-diploma. Dat doe je niet als je niet ambitieus bent.”