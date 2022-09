Mathias Vrebosch (34) wil zijn kans grijpen als coach bij eersteprovincialer SC Hoegaarden-Outgaarden: “Graag zo snel mogelijk zekerheid over het behoud”

“Dat is zeker geen slecht begin”, beaamt Vrebosch. “We pakten vier op zes tegen Rhode-De Hoek en Grimbergen. Dat waren niet de gemakkelijkste verplaatsingen. En we wonnen thuis met 4-1 tegen Wambeek Ternat, dat volgens mij toch wel een van de betere ploegen in de reeks is. Jammer van die 0-1-nederlaag vorige week tegen Liedekerke. Wij troffen een keer de deklat en lieten nog een paar open kansen liggen, terwijl de bezoekers twintig minuten voor tijd scoorden uit een corner. Een gelijkspel had er zeker ingezeten, maar goed. Dat zijn zo van die details die bij het voetbal horen. ”

Uitdaging als jonge coach

Mathias Vrebosch (34) werd door SC Hoegaarden-Outgaarden weggeplukt bij tweedeprovincialer KFC Baal, waar hij drie jaar geleden zijn eerste stappen zette als coach en een titel pakte. “Dit was een uitdaging die ik niet kon laten liggen”, klinkt het. “Ik ben hier als jonge, ambitieuze trainer bij de ideale club terechtgekomen. Ik voel hier veel steun en warmte en ik krijg bovendien het nodige krediet. Want met een nieuwe coach en een achttal nieuwe spelers mogen we dit gerust als een overgangsjaar beschouwen.”

“Er werd heel hard gewerkt tijdens de voorbereiding”, stelt Vrebosch vast. “Om bepaalde stramienen erin te krijgen en een goed blok neer te zetten. En ik moet zeggen: chapeau voor mijn spelers, want iedereen heeft de dingen snel opgepikt en doet wat van hem gevraagd wordt. Dat maakt het leuk werken. Vorig seizoen was er misschien iets meer individueel talent aanwezig, maar nu hebben we een homogene groep vol jeugdig enthousiasme, die voor elkaar door het vuur wil gaan.”

Voldoende gewapend

Over de ambities van SC Hoegaarden-Outgaarden blijft Vrebosch realistisch. “Als je de situatie in derde amateurklasse bekijkt, denk ik dat we er maar best kunnen voor zorgen dat we zo snel mogelijk gered zijn. Kort samengevat? Ik zie vier, vijf ploegen in aanmerking komen voor de promotie. Daaronder gaat bij wijze van spreken iedereen tegen de degradatie moeten vechten. Het is dus moeilijk te voorspellen, maar als de mayonaise blijft pakken, denk ik wel dat we voldoende gewapend zullen zijn om in eerste provinciale te blijven.”

Zondag komt met FC Herent ook een ambitieuze club op bezoek. Dat is altijd een mooie affiche. “Ik ken de club heel goed, want ik heb er zelf nog gevoetbald”, besluit Vrebosch. “Ik heb Herent ook al een paar keer aan het werk gezien en bij hen stond het geluk tot nu toe telkens nét niet aan hun kant. Ik gun hen hun eerste overwinning van ganser harte, maar hopelijk gebeurt het zondag niet bij ons.” (lacht)