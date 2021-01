Mathias Vosté laat zich opmerken op EK sprint: “Tweede plek op 1000m maakt heel weekend goed”

Vosté begon afgelopen zaterdag aan het EK sprint met een zeventiende plaats op de eerste 500 meter. Later op de dag eindigde hij als negende op de 1000 meter en zo sloot Vosté de eerste dag af met een dertiende plaats in de tussenstand.

Zondag deed Vosté meteen beter op de 500 meter. Hij eindigde op de elfde plaats en dan moest de knalprestatie van Vosté nog komen. Op de tweede 1000 meter moest hij enkel Thomas Krol laten gaan, wat geen schande is aangezien Krol de Europese titel pakte. Door die goede tweede dag sloot Vosté het EK sprint af als achtste.

Nog winst te boeken

“De eerste dag was niet goed. De tweede dag was beter, maar ook niet heel prima, want die 500 meter liep niet helemaal naar wens”, is Mathias Vosté streng voor zichzelf. “De 1000 meter was inderdaad goed en die tweede plek maakte wel het hele weekend goed.”

“Welke werkpunten ik zag? Vooral in de laatste ronde kan ik nog veel winst boeken. In de laatste meters laat ik nog iets te veel liggen. Ik tank wel vertrouwen uit deze prestatie en dat is goed voor de komende worldcups. Daar komen wel wat extra concurrenten bij, dus het zal nog een stapje hoger moeten. Het niveau is goed voor nu, maar misschien niet goed genoeg voor de komende weken.”

Aparte omstandigheden

“Ik heb niet echt een verklaring voor die mindere eerste dag. Het liep net niet en voor mij is net niet een groot verschil met net wel. Op de eerste 500 meter maakte ik veel missers, waardoor ik niet echt op snelheid kwam en dat zag je meteen aan de eindtijd. De eerste 1000 meter was al beter, maar ook niet wat het zou moeten zijn.”

“Ik had op dag twee niet verwacht dat ik met 1'08"78 tweede zou eindigen. De omstandigheden waren wel wat apart. Er waren meer valpartijen en missers dan normaal. Het belangrijkste is dat ik wel recht gebleven ben.”

“Of de coronamaatregelen ook een impact hadden? Je ziet wel echt dat het corona is, maar ondanks dat was de organisatie goed en waren de tijden gewoon goed. Alleen was het jammer dat er geen publiek was. Ik ben wel iemand die daar echt waarde aan hecht. Op naar de volgende wedstrijd? Ik eindigde het EK sprint met een goed gevoel en ga mijn best doen de komende weken voor het podium mee te doen.”