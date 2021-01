Mathias Vosté blikt vooruit op EK schaatsen: “Niet echt veel verwachtingen”

Mathias Vosté staat dit weekend op de ijsbaan Thialf in Heerenveen. Daar vindt namelijk het EK allround en het EK sprint voor mannen en vrouwen plaats. Vosté hoopt op een plek in de top tien, maar grote uitspraken doet hij bewust niet.

“2020 was een vreemd jaar door COVID-19", blikt Mathias Vosté terug. “Vooral de zomer was anders. In de voorbereiding deed ik veel meer alleen en in kleine groepjes en ik draaide geen skeelerseizoen. Ik had geen wedstrijdritme. Ondanks alles kijk ik toch terug op een prima jaar, want ik heb goed getraind. Het had veel erger gekund. Zo hadden we ook niet kunnen trainen.”

“Ik denk dat ik wel tevreden kan zijn van mijn huidig vormpeil. Het gaat steeds beter. Iedere wedstrijd merk ik dat het stabieler, sneller en technisch beter wordt. Voorlopig kan ik dus niet klagen en ik heb er vertrouwen in. Hopelijk kan ik een beetje zien in de wedstrijden die komen, want ik had nog niet echt een vergelijking met de buitenwereld.”

Geen druk leggen

“Van dit weekend heb ik nog niet echt veel verwachtingen. Ik wil graag in de top tien zitten. Ik zie dit vooral eerst als een mooi weekend van vier wedstrijd. Het is ook zo dat ik me nog moet plaatsen voor het WK, waarmee ik niet zeg dat het EK niet belangrijk is, maar ik probeer minder druk op mezelf te leggen.”

“Ik wil gewoon twee stabiele 1000m rijden. Dat is voor mij het belangrijkste en daarnaast een paar mooie 500m te laten zien. We kijken achteraf dan wel of het goed was of er nog veel verbetering in zit. Het sprintkampioenschap is niet mijn sterkste ding omdat die 500m er ook bij is. Daardoor vind ik lastig om nu al doelen op te stellen.”

Eindelijk terug wedstrijden

“Of ik voor later dit jaar wel doelen heb? Ik moet me dus eerst nog plaatsen voor het WK, waardoor de worldcups heel belangrijk zijn. Ik moet daar dus goed rijden om mijn plekje te behouden en in principe zou dat wel moeten lukken op de 1000m en ik denk ook wel op de 1500m. Op het WK wil ik eigenlijk ook gewoon in die top 10 zitten van de 1000m. Liefst nog wat beter, maar dat is toch afhankelijk van de vorm van de dag.”

Samen met Stien Vanhoutte, Bart Swings en Sandrine Tas verblijft sinds Vosté deze week in een bubbel in Nederland. “Het is vijf weken lang hotelleven, wat niet makkelijk is met de strengere regels. Ik woon op vijf kilometer van Thialf. Elke dag moet ik voorbij mijn huis rijden om naar Thialf te gaan en kan ik mijn vriendin niet zijn. Dat is toch het grootste gemis.”

“Daarnaast is het wel leuk dat we opnieuw wedstrijden kunnen rijden. De komende vijf weken bepalen jouw seizoen. Het is dus wel een belangrijke en pittige periode. Daar komt dan wel wat druk bij kijken.”