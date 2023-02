Mathias Vanoverberghe sprint nipt sneller dan Ben Squire in Deerlijk: “Met een goed gevoel naar de echte start”

Bij de elites en beloften stonden in Deerlijk de teams EFC-L&R-Van Mossel en ‘weireldploegsje’ Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen tegenover elkaar. In een koers over zestig kilometer werd er snel een kopgroep van negen renners gevormd. Met zes renners van EFC-L&R-Van Mossel en drie van Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. “Als je er hier meteen invliegt, ben je rap weg”, vertelde Vanoverberghe na afloop. “Met negen renners was het een goed groepje, maar wij waren in ondertal. Dus moest de schifting verder worden doorgevoerd.”

Leidersduo

Vanoverberghe ging op pad met Squire, nieuwkomer in het team van Wim Feys. De rest van de kopgroep viel uit elkaar. Michiel Nuytten en Maxime Farazijn vielen terug tot in het peloton. De twee aanvallers bouwden een geruststellende voorsprong op, maar in de finale kwam er toch druk van achteruit. Kenneth Verstegen, Jaromir Lannoo, Niels De Clerck, Jens Delahaye en Thomas De Pestel naderden tot op tien seconden. Op twee ronden van het einde probeerde Delahaye de sprong naar de twee leiders te maken. “Op het laatste kwam hij bijna bij ons”, ging Vanoverberghe voort “Ik had een vermoeden dat Squire sneller was. Toen hij aanging, probeerde ik er naast te komen. Vorig jaar verloor ik in Wielsbeke een millimetersprint tegen Jo Maes. Nu trek ik aan het langste eind. Neen, ik tel dit niet mee als een zege. Maar het is wel mooi om met een goed gevoel naar de echte start van het seizoen te kunnen.”