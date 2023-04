Mathias Vanoverberghe naar PK in Tiegem: “Zou graag eens een jaartje in de West-Vlaamse trui koersen”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Simon Bammens verhuisde in januari van Thes naar Patro Eisden en vierde vorig weekend de promotie naar 1B: “En nu voluit voor de titel”

De voetbalcarrière van Simon Bammens kreeg de voorbije maanden een enorm boost. De 22-jarige verdediger verhuisde in januari van Thes naar Patro Eisden en werd er profspeler. Daarenboven verzamelde Bammens heel wat geslaagde invalbeurten en dwong driemaal een basisplaats af. Vorig weekend vierde hij samen met zijn teammaats de promotie naar 1B. “Het was mijn eerste promotie en je weet niet hoe gelukkig ik was om dit samen met de vele supporters te mogen vieren. Deze dag vergeet ik nooit van mijn leven”, geniet de 22-jarige Maasmechelaar een week later nog na.