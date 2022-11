Mathias Vackier en VC Ardooie winnen derby op VV Tielt: “Fantastische reeks zo lang mogelijk proberen te behouden”

Bij VC Ardooie is de 31-jarige Mathias Vackier al meer dan een decennium lang een vaste waarde in het eerste elftal. “Ik was één seizoen uithuizig toen ik het eens hoger op probeerde bij SV Ingelmunster”, lacht Mathias Vackier, die beroepshalve marktkramer in groenten en fruit is. “Voor het overige speel ik al vanaf de duiveltjes tot nu voor VC Ardooie. Met hart en ziel overigens want dit VC Ardooie is sowieso een schitterende en vooral warme club.”

Fantastische reeks

“Dit seizoen zijn we sterk bezig en pakten we nu een vijftien op vijftien. Die fantastische reeks proberen we nu zo lang mogelijk te behouden maar uiteraard blijven we met zijn allen met de voetjes op de grond. Het was super leuk om vorige week die eersteperiodetitel binnen te halen en dat gaf ons allemaal een opsteker van formaat. Op Tielt wisten we dat het geen makkelijke opdracht zou worden. Tielt staat onderin en heeft dringend punten nodig. Vandaar dat we zeker op onze hoede waren voor de korte verplaatsing naar de Tieltse buren. We speelden er zeker niet onze beste wedstrijd van dit seizoen en het leek een match zonder winnaar te worden. Kort na de rust kwamen we tot scoren en uiteindelijk konden we tot het einde standhouden en zo een nieuwe driepunter over de streep te trekken. Met vijftien op vijftien zijn we sterk bezig en uiteraard genieten we ook met zijn allen volop van die goede periode.”

Alert blijven

“We beseffen dat het in het voetbal snel kan evolueren en dit in beide richtingen. We bekijken dus alles van match naar match toe en gaan wekelijks voor de volle pot. Komende zondag ontvangen we hekkensluiter SV Loppem en dat wordt andermaal een niet te onderschatten opdracht. Voetballen tegen staartploegen is geen evidentie en dat weten we nog van vorig seizoen want toen stonden we zelf lange tijd in een benarde positie in die kelder van het klassement.”