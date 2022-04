Mathias Smet strijdt met Svelta Melsele nog steeds tegen degradatie: “We verdienen om erin te blijven”

Voetbal derde nationale AZelf door het ijs zakken tegen Jong Lede, een paar concurrenten die onverwachts winnen en plots komt het degradatiespook in Melsele weer akelig dichtbij. “We mogen niet meer verliezen”, weet coach Mathias Smet. “Vier punten hebben we sowieso nog nodig.”

Mathias Smet is er nog steeds niet goed van. Svelta Melsele kon zich afgelopen weekend op eigen veld tegen rechtstreekse concurrent Jong Lede vrijwel verzekeren van het behoud, maar ging met de billen bloot: 2-6. Svelta stuikte in mekaar: van een dubbele voorsprong naar een totale afstraffing. “Absoluut een gemiste kans”, blikt coach Smet terug. “We hebben het zelf laten schieten en da’s hard aangekomen.”

Wat is er na die voorsprong allemaal fout gelopen?

Smet: “Onze ingesteldheid in de tweede helft was eigenlijk onvergeeflijk. Lede pakte ons wel bij de keel, maar het was vooral onze schuld dat we zo ten onder gingen. Dat onze grootste problemen van voor Nieuwjaar, de individuele fouten en makkelijke tegengoals, de voorbije weken leken opgelost, maar in zo’n beslissende partij toch weer de kop opstaken, maakt het extra pijnlijk. Dat hebben de jongens ook geweten: maandag moest iedereen komen trainen.”

Aangezien de twee concurrenten, Eppegem en Sint-Niklaas, in hetzelfde weekend verrassend wonnen, is de kloof met de streep plots weer héél klein.

“Maar dat is misschien niet eens zo slecht. Het is een goede wake-upcall voor iedereen. Want reken maar dat we nog twee keer vol aan de bak zullen moeten. We kunnen ons geen misstappen veroorloven.”

Hoeveel punten hebben jullie nog nodig, denk je? Door de situatie in eerste nationale is het nog niet duidelijk of er een 13de uit derde nationale degradeert.

“Dat durf ik niet zeggen als je bekijkt hoeveel punten onze concurrenten de laatste week gehaald hebben. Lede pakt 12 op 12, wat het misschien zelf niet verwacht had, en Anzegem won vier van haar laatste vijf wedstrijden. Daar kan je mee thuiskomen. Daarmee sta je bovenin in het periodeklassement. Da’s ongezien. Ik vind dat straf. Op andere ploegen moeten we dus niet rekenen. Vier punten hebben je sowieso nog nodig. Misschien zelfs zes.”

Laten we dan eens naar de komende tegenstanders kijken: Lochristi en Hamme - twee ploegen die meestrijden voor top vijf.

“Twee ploegen die op hun waarde geklasseerd staan. Lochristi weet al zeer lang dat het voor niks meer speelt, maar blijft wel presteren, staat verdiend vijfde en heeft een gevaarlijke topschutter in de rangen (Thomas Zwart, red.). Dus we weten dat het zeer lastig wordt, dat we top zullen moeten zijn. Maar wij zitten in de situatie waarin we hopelijk boven onszelf kunnen uitstijgen. Bovendien willen we een statement maken. Onderin staken Anzegem en Lede er bovenuit, maar wij hebben na Nieuwjaar evenzeer een goede reeks neergezet. Ik vind dat wij het verdienen om erin te blijven.”

Moeten jullie dat vooral in de komende thuiswedstrijd verzilveren?

“In eerste instantie wel. Omdat het thuis is én omdat je de druk dan een beetje weghoudt van de slotspeeldag. Als je het daar nog moet doen, dan maak je het jezelf wel héél moeilijk. Nu hebben we het nog in eigen handen, dus kunnen we niet anders dan tegen Lochristi vol voor de drie punten gaan - op eigen veld is dat nog altijd een tikje makkelijker. Veel zal afhangen van onze wedstrijdmentaliteit. Ik hoop dat die nu wél goed zit.”

