Mathias Nys (Lyra-Lierse): “Zondag geen steek laten vallen tegen beloften Beerschot”

Hoe sterk moeten we dit Beerschot B inschatten? “Met enkele ex-Beerschotcoryfeeën heb ik het er wel al over gehad. Als ze er zin in hebben, kunnen ze wel voetballen, hoor. Ze zijn jong, energiek, staan aan het begin van hun carrière, willen zich bewijzen en hebben nog grote dromen. Voor hen zijn die wedstrijden tegen Lyra-Lierse wedstrijden die met stip staan aangemerkt, hé. Waarom ze zo laag gerangschikt staan? Wel, die beloftenteams zijn natuurlijk ook het B-elftal van de A-elftallen. Ze spelen dus zelden met dezelfde basiself. Dat maakt het moeilijker om op elkaar ingespeeld te raken. En wie nog jong is, maakt ook fouten. Wellicht is dat de reden waarom ze in die positie staan. Ze staan dan wel laatste, maar ze kunnen wel voetballen, hoor.”

Dominant voetballen

Met Lyra-Lierse is het wat warm en koud blazen tegelijk, maar de tweede periode hebben jullie alvast met een overwinning ingezet. “We kijken vooruit nu. De punten die we hebben laten liggen, kunnen we toch niet meer terugnemen. We hopen in die tweede periode zo lang mogelijk mee te draaien, als het kan tot wedstrijd 8, of 9, of 10 of nog langer. Maar dan mogen we zondag wel geen steek laten vallen. Dominant voetballen zal de opdracht zijn, en of ik daar mijn steentje mag toe bijdragen, is een beslissing die bij onze coach ligt. Ik zal er alleszins klaar voor zijn.”