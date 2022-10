Mathias Joosten maakt met Bertem-Leefdaal een einde aan ongeslagen status mede-koploper Liedekerke: “Geloof in nieuwe stunt was aanwezig”

Trainer Quaethoven is meer de man van balbezit en druk zetten op de helft van de tegenstander. Maar nood breekt soms wet, zeker tegen een voetballende ploeg als Liedekerke dat de voorbije weken indruk maakte. “We zijn bij Bertem toch met verschillende jongens die hier al enkele jaren actief zijn, dus dat typische DNA speel je niet zomaar kwijt”, knipoogt Mathias Joosten. “Die andere aanpak zorgde in het begin toch wel even voor wat stress in de rangen en we startten dan ook met een 0 op 6. Maar sinds we het accent terug meer op een stevige organisatie legden, is er vanzelf meer controle gekomen. We staan echt wel sterk in verdedigend opzicht en gaan voor elkaar door het vuur in dat 3-5-2-systeem dat we momenteel hanteren. En ja, die manier van spelen legt ons duidelijk geen windeieren. Dat bewezen we vorige week door Mazenzele Opwijk over de knie te leggen en dus was het vertrouwen wel aanwezig dat we dat kunststukje tegen Liedekerke konden herhalen.”

Voetjes op de grond

En zo geschiedde ook, al moesten de blauwhemden eerst achterstand ophalen. “Je voelde wel dat Liedekerke een niveautje beter is dan de ploegen die we tot dusver al tegenover ons kregen, want het duurde even voor we in de match kwamen”, vertelt de verdediger. “Met een simpele deviatie op vrijschop kon ik de gelijkmaker aantekenen en dankzij een sterk begin van de tweede helft trokken we de partij finaal naar ons toe. Of we dit seizoen terug in staat moeten zijn om mee te dingen naar een plekje in die top vijf? Laat ons voorlopig maar de voetjes stevig op de grond houden, want van ons kan en mag je alles verwachten (lachje). In balbezit moet het zeker nog beter en daar gaan we de komende weken ook hard aan werken. Maar deze kern blijft elk jaar wel over een goeie mix van ervaring en voetballende kwaliteiten beschikken. Toch is het elke week opnieuw oppassen geblazen, want ook onze volgende tegenstander Boka United is uitstekend aan het seizoen begonnen.”