Mathias Hoornaert na West-Vlaamse titel op 10.000 meter: “Deze zomer graag wat PR’s op piste aanscherpen”

Voetbal derde provinciale B Hannes Houtekier (Tenstar Melle) kan het behoud verzekeren bij concurrent Hui­se-Ouwegem: “We horen in derde provincia­le thuis”

In derde provinciale B kan Tenstar Melle zondag een gouden zaak doen in de strijd om het behoud. Bij winst op het veld van rechtstreekse concurrent Huise-Ouwegem is het team van Hannes Houtekier zo goed als zeker gered.