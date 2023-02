Mathias Gessner pakt 15 op 15 met ’s Gravenwezel-Schilde: “We zijn zo goed als gered”

’s Gravenwezel-Schilde boekte zondagmiddag op bezoek bij Mariekerke-Branst (0-2) een vijfde opeenvolgende zege. “Hoewel Mariekerke op papier allesbehalve een slechte ploeg is en over een pak meer ervaring beschikt dan wij, was het al bij toch een vrij eenvoudige zege”, vertelt Gessner. “De thuisploeg is bijvoorbeeld niet of nauwelijks gevaarlijk geweest. Al is dat ook onze verdienste, want onze organisatie stond opnieuw als een huis. Bovendien waren we duidelijk meer een geheel dan Mariekerke.”

Vertrouwen te koop

’s Gravenwezel-Schilde, dat amper vijf punten liet liggen in de laatste negen matchen, is goed op weg om zich redden. “Ik denk zelfs dat we na dit weekend zo goed als zeker zijn van het behoud. We tellen tenslotte 32 punten op dit moment, waardoor er al heel veel moet gebeuren als we nog willen zakken en dat zie ik eerlijk gezegd niet gebeuren. We hebben bijvoorbeeld vertrouwen te koop momenteel. Daarom gaan we er ook alles aan doen om onze huidige zevende plek in het klassement vast te houden en als dat lukt, hebben we heel goed gewerkt. Zeker als je weet dat we over een bijzonder kleine kern beschikken. Dat is trouwens ook één van de redenen waarom het in het begin van het seizoen zo stroef liep. We kampten toen met heel wat afwezigen en dat kunnen we helaas niet opvangen.”

Zwarte Leeuw

Gessner is ondertussen aan zijn laatste maanden bezig bij ’s Gravenwezel-Schilde. “Mijn prima seizoen tot nu toe is duidelijk niet onopgemerkt gebleven. Zo was er heel wat interesse, maar ik heb uiteindelijk voor Zwarte Leeuw gekozen. Ik ken hun coach Gino Swaegers bijvoorbeeld nog vanuit mijn periode bij Hoogstraten toen hij daar T2 was en hij gelooft duidelijk in mij. Daarom had ik ook meteen een bijzonder goed gevoel bij de Leeuwen. En dat gevoel is eigenlijk alleen nog maar versterkt nu het ernaar uitziet dat ze zich gaan redden.”

