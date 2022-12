Mathias Gessner loodst ’s Gravenwezel-Schilde naar knappe zeven op negen: “Met goed gevoel de winterstop in”

Ze hebben lang moeten wachten op hun eerste overwinning van het seizoen, maar éénmaal die eind oktober een feit was, is ’s Gravenwezel-Schilde wel blijven winnen. Zo was het afgelopen weekend al de vierde zege in zeven matchen voor Mathias Gessner en co. “Sinds we terug compleet zijn, hebben we al heel wat punten gepakt”, vertelt hij. “In het begin van het seizoen kampten we bijvoorbeeld met heel wat afwezigen en omdat we over een vrij kleine kern beschikken, heeft ons dat toch wel wat punten gekost. Niet dat de jonge gasten het slecht gedaan hebben. Verre van zelfs, maar ze missen gewoon een tikkeltje ervaring en dat heb je op dit niveau echt wel nodig.”

Moeilijke omstandigheden

’s Gravenwezel-Schilde liet zich afgelopen weekend niet verrassen door rode lantaarn Herstelt. “Ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we het zeker niet slecht gedaan. Zo was de zege meer dan terecht, want we hadden duidelijk het betere van het spel. De bezoekers kwamen op het uur wel op gelijke hoogte via een ongelukkige owngoal, maar we zijn rustig gebleven en hebben zo uiteindelijk dik verdiend de drie punten thuis kunnen houden.”

Gessner zit na zijn twee treffers van afgelopen weekend al aan dertien goals dit seizoen. “Zeker voor een aanvallende middenvelder is dat verre van onaardig. Bovendien heb ik ook al minstens een vijftal assists achter mijn naam staan, waardoor ik absoluut niet mag klagen over mijn statistieken tot nu toe. Al werk ik daar ook keihard voor. Zo ben ik heel ambitieus en wil ik graag zo hoog mogelijk spelen.”

Niet misstaan in reeks

Gessner hoopt daarom ook het behoud te kunnen afdwingen met ’s Gravenwezel-Schilde. “We gaan er in elk geval alles aan doen om ons te redden. Daarom was de zege van afgelopen weekend ook zo belangrijk. Op die manier gaan we niet alleen met een knappe zeven op negen en dus een goed gevoel de winterstop in. Thuis tegen de, met alle respect, laatste mag je ook gewoon geen punten laten liggen als je erin wil blijven. Bovendien hebben we de laatste anderhalve maand echt wel laten zien dat we niet misstaan in deze reeks.”

Meer lezen: provinciaal voetbal in Antwerpen