Mathias Fixelles (KVC Westerlo) is op zijn hoede voor de trip naar zijn ex-club Kortrijk: “We zullen klaar moeten zijn”

Er zal in het Kuipje achteraf nog wel even gepraat zijn over die zware nederlaag van dinsdag? “Uiteraard”, aldus Mathias Fixelles. “Het was een combinatie van twee factoren. We zijn op een héél sterk RC Genk gebotst. Zowel tactisch als fysiek hebben zij ons bij momenten overdonderd. Door hun goeie loopacties kwamen wij zowel op het middenveld als achterin telkens tegen een overmacht te staan. Anderzijds hebben wij zelf ook niet ons normale niveau gehaald. We wisten dat het een moeilijke match ging worden, maar we hebben niet de juiste mentaliteit aan de dag gelegd. De intensiteit lag te laag en zo kom je tegen een topploeg als Genk al snel in de problemen.”

Voetjes op de grond

“Laat het een les zijn”, beseft Fixelles. “Misschien dat die 6-1 in Genk wel op een goed moment kwam. Amper twee weken na die 0-2-zege in Brugge staan we weer met de voetjes op de grond. Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel. Wij zijn nieuw in 1A en dat vraagt nog altijd een aanpassing. We wisten dat het seizoen met ups en downs zou gaan verlopen en dat is ook al gebleken. Het zal vooral een kwestie zijn van een constante in onze prestaties te krijgen. Met Kortrijk en STVV spelen we nu tegen twee van onze rechtstreekse concurrenten en dan volgt nog een topper in Union. Dat worden nog drie belangrijke matchen. Als we met een positief gevoel de WK-break willen ingaan, kunnen we best nog de nodige punten zien te pakken.”

Fysieke slag

Mathias Fixelles is wel op zijn hoede voor de trip naar zijn ex-club.

“Op Kortrijk gaan voetballen, is altijd lastig”, beseft de centrale middenvelder. “Ik vind het sowieso al een sterke ploeg, maar op hun eigen veld, met de steun van de supporters, kunnen ze daar altijd nog net iets meer. Ook al heb ik er maar een half jaar gespeeld, ik heb het zelf al ondervonden. Kortrijk heeft de punten bovendien hard nodig, dus ik verwacht mij aan een fel gemotiveerde tegenstander. Op fysiek vlak belooft het zo mogelijk een nóg zwaardere slag te worden dan in Genk, dus we zullen klaar moeten zijn. Of we nu tegen de eerste of tegen de laatste spelen, onze eigen ingesteldheid moet altijd top zijn. Dat heeft de coach na Genk inderdaad nog eens benadrukt, maar wij als spelers beseffen dat zelf ook wel. De knop is omgedraaid en de focus ligt alweer op Kortrijk. Daar zullen we als team een reactie moeten tonen.”

