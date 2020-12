Mathias Fixelles helpt Union als centrale verdediger voorbij Westerlo: “Verdiende en cruciale overwinning”

“Het was een beladen wedstrijd, maar we wisten goed te antwoorden op het veld”, luidt de analyse van Mathias Fixelles. “We toonden ons zeer matuur. In mijn ogen werden ons drie doelpunten afgenomen.” Fixelles heeft het over het feit dat er naast de twee afgekeurde doelpunten ook een fase was waarbij Vanzeir alleen op doel afging, maar afgevlagd werd en dat was zeer discutabel.

“De overwinning was dus zeker verdiend en cruciaal. We wisten het hoofd goed koel te houden en bleven ons spel brengen. Dat wordt echt onze sterkte. We slagen er telkens in om als ploeg goed te spelen en daar mogen we zeker fier over zijn. We moeten wel de voeten op de grond houden, want de competitie is nog lang.”

Absurd

Er was na afloop ook veel te doen over de nieuwe positie van Mathias Fixelles. De 24-jarige Fixelles belandde in 2016 bij Union en werd tot dusver al op zo wat elke positie uitgespeeld. Trainer Mazzu koos er tegen Westerlo voor om van Fixelles één van de drie spelers achteraan in een 3-5-2-formatie te maken.

“Iedereen maakte al het mopje dat ik nu nog in doel moet belanden om echt overal gespeeld te hebben. Ik wist halfweg deze week dat ik achteraan zou spelen. We hebben er mee gelachen, want vorig seizoen begon ik als diepe spits en nu speel ik als centrale verdediger. Het is toch een beetje absurd, maar ik pas me aan. (lacht) We hebben gewonnen, dus iedereen is tevreden.”

Verdedigende middenvelder

“Of mijn polyvalentie een voordeel is? Dit seizoen heb ik onder Mazzu echt mijn positie als verdedigende middenvelder gevonden. Ik sprak er al veel over met de trainer en we zijn het over eens dat dat echt mijn positie is en ook blijft. Als ik elders moet depanneren dan doe ik dat. Het lukte tot dusver ongeveer altijd goed. (lacht)”

“Ik probeer mijn verdedigende taken telkens goed te doen, maar het is ook dankzij de goede groep dat dit lukt. Vooraan hebben we de nodige kwaliteiten. Zo is de balans in ons team echt goed, waardoor we dit seizoen al veel punten wisten te pakken.”