Mathias Fixelles en Union beginnen goed aan de terugronde: “Maar we speelden zeker geen grootse wedstrijd”

Het was Mathias Fixelles die de wedstrijd op gang trapte. Niet veel later stond de 0-1 op het scorebord. “De videoanalist en de trainers hadden ons voorgesteld om op die manier af te trappen en ik denk dat we het heel slim hebben uitgespeeld”, zegt Fixelles, die halverwege de eerste helft zelf wist te scoren. “Ik ben blij met mijn doelpunt. Het is wellicht toeval dat ik opnieuw in Deinze scoorde. Het draait om de drie punten en in dat opzicht maakt het niet uit wie scoort.”

“We waren solide in de duels en toonden ons volwassen in het spel, maar we speelden zeker geen grootse wedstrijd. Op dit moment heeft het trouwens geen zin om naar de stand te kijken. Wij nemen het wedstrijd per wedstrijd en moeten er gewoon voor zorgen dat we elke keer voluit gaan. De coach valt misschien elke week in herhaling, maar hij heeft gelijk als hij zegt dat het klassement bijkomstig is. Alles kan namelijk heel snel de andere kant uitgaan”, besluit Fixelles.

Bijsturen

Aanvaller Deniz Undav legde met zijn tweede van de avond de 2-4-eindstand vlak voor affluiten vast. “Ik ben vooral blij met de overwinning”, stelt Undav. “We vormen een team. We gaan samen de strijd aan en winnen samen. Die twee doelpunten hebben de ploeg geholpen, maar we moeten op elk vlak nog beter worden.”

Ook trainer Felice Mazzu was tevreden na afloop, al zag hij ook werkpunten. “Als we puur naar het resultaat kijken, zijn we goed aan de tweede ronde begonnen, maar we gaven wel twee doelpunten weg en dat moeten we bijsturen. Behalve die twee tegendoelpunten hebben we het achterin gewoon goed gedaan. Jammer dat we na de 1-3 even de concentratie verloren.”

Quote We waren op technisch vlak niet top, maar scoorden wel vier keer. Dat stelt me gerust Felice Mazzu

“Door de staat van het veld waren we op technisch vlak niet top, maar we scoorden wel vier keer. Dat stelt mij gerust. Intussen zitten we in een situatie waar we enkel met onszelf rekening moeten houden. We moeten ons nu concentreren op de volgende wedstrijd, want we zullen nog een pak punten nodig hebben om de eindmeet te halen. Indien we in alle ernst blijven werken en de voeten op de grond houden, zal het ons wel lukken.”

