Mathias Fixelles en KVC Westerlo zijn zeer bewust op hun hoede voor de komst van de rode lantaarn: “Het is niet ‘maar’ tegen Zulte Waregem”

“De knop is inderdaad al omgedraaid”, aldus Mathias Fixelles. “Ikzelf had ooit al eens op Aalst gevoetbald. Er hangt daar een rare atmosfeer en het was bovendien een heel moeilijk bespeelbaar veld. De coach had ons daar op voorhand ook voor gewaarschuwd. Na die 1-0-achterstand zijn we rustig gebleven. We zijn ons eigen voetbal blijven brengen en zo hebben we alsnog de kwalificatie afgedwongen. Het was moeilijk, maar het was wel een mentale opsteker. We hadden zes op zes gepakt tegen Anderlecht en Charleroi, dus het was belangrijk om die lijn ook in de beker door te trekken.”

Details

Tegenstander Zulte Waregem staat momenteel laatste, maar dat zijn meestal de moeilijkste matchen. Denk maar aan de 0-1-nederlaag tegen Eupen eind augustus. Heeft Westerlo op dat vlak, zoals al vaker aangehaald in het Kuipje, intussen de nodige stappen gezet? “Dat is altijd gevaarlijk om dat te zeggen. We hebben inderdaad stappen gezet, maar dat is nog altijd geen garantie op succes. Wij zijn ook maar Westerlo, dat pas uit tweede klasse komt. Dus wie zijn wij om te zeggen dat het zaterdag ‘maar’ tegen Zulte Waregem is? We zullen top moeten zijn. Er zal opnieuw gevochten moeten worden om de drie punten thuis te houden.”

Oktober wordt een drukke, maar zeer belangrijke maand voor KVC Westerlo. Er staan maar liefst vijf duels op het programma. Na Zulte Waregem volgen met Club Brugge, Seraing, RC Genk, Kortrijk en Sint-Truiden nog een paar tegenstanders van een verschillend kaliber. “Elke match op dit niveau is gevaarlijk en onvoorspelbaar”, beseft Fixelles. ”We hebben gewonnen tegen Standard en Anderlecht, maar we verloren tegen Mechelen en Eupen. Dat zijn zogezegd twee toppers en twee van onze rechtstreekse concurrenten. Zo zie je maar. Het zijn vaak de details die het verschil maken. Op dat vlak hebben wij nog een vrij jonge ploeg, maar er schuilt wel degelijk het nodige talent in deze groep. De automatismen beginnen steeds beter te lopen en wij gaan altijd en overal uit van onze eigen kwaliteiten. Ik ben er zeker van dat wij dit seizoen nog mooie dingen gaan laten zien.”

Alles geven

Mathias Fixelles (26) is alvast de belichaming van de ‘En Allemaal Samen’-mentaliteit in Westerlo. De talentvolle centrale middenvelder kwam midden vorig seizoen over van KV Kortrijk, maar moest in het Kuipje lange tijd knokken om een plaatsje in de basiself te veroveren. “Soms wel frustrerend”, moet Fixelles toegeven. “Als voetballer wil je uiteraard elk weekend op het veld staan, maar het is de coach die beslist. Ik kan niet meer doen dan mezelf telkens voor de volle honderd procent te smijten voor mijn team. Zowel op training als tijdens de wedstrijden. Dat is mijn stijl en die ga ik niet veranderen.”

