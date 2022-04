Materiaalverantwoordelijke Pierre Cortleven (Belisia): “Verheugend dat onze jongeren hun kans grijpen”

Het uitgangspunt voor de derby op Sporting Hasselt was voorafgaandelijk duidelijk gekend. Wilde Belisia nog in aanmerking komen voor een plaatsje in de stijgersronde, dan kon maar best van Hasselt gewonnen worden. Met een 1 op 9 leek het wel alsof de maand april precies een maandje teveel zou worden. Materiaalverantwoordelijke Pierre Cortleven doet het verhaal van de derby: “Als je meteen na de aftrap naar een 0-1-voorsprong kan klimmen, ben je al iets geruster natuurlijk. Als goed vijf minuten later Jeffe Landuyt een heerlijke voorzet op de knikker van Glenn Ernens borstelt, weet je je nog iets comfortabeler. Nadien hebben we die bonus nooit meer uit handen gegeven. Misschien was de kwaliteit er niet altijd zondag, maar door de zege behouden we nog altijd onze goede uitgangspositie in de jacht op een ticket voor de stijgersronde”, aldus Cortleven.