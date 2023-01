Mateo Siebens schiet SK Londerzeel in slotfase naar vierde gelijkspel op een rij: “Manier waarop de goal tot stand kwam, maakt niet uit”

voetbal tweede nationale BVierde wedstrijd in het nieuwe jaar voor SK Londerzeel, vierde gelijkspel. Dit keer werd het 2-2 op bezoek bij Berchem Sport. Het was invaller Mateo Siebens die in de slotfase voor een terechte puntendeling zorgde.

“Al bij al zijn we tevreden met deze puntendeling”, blikt de flankaanvaller terug. “Het had ook meer kunnen zijn voor ons, want de kansen waren er. We kwamen slecht uit de kleedkamer en begonnen eigenlijk met een achterstand aan de tweede helft. We zijn echter blijven knokken zoals steeds en dat heeft ons toch nog een puntje opgeleverd.”

Warrige fase

Dankzij jou, dus? “Klopt, ik begon op de bank omdat ik terugkwam na een blessure. Ik heb in die korte periode bewezen dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de ploeg. De goal zelf was inderdaad een warrige fase, daar ben ik eerlijk in. De bal week af en de keeper pakte de bal net achter de lijn. Moeilijk te zien, maar de lijnrechter stak wel meteen zijn vlag omhoog. De manier waarop de goal tot stand kwam, maakte niet zoveel uit. Het was vooral een belangrijk doelpunt en ook terecht dat we erdoor alsnog iets raapten.”

Kansen afmaken

2023 blijft zo voorlopig het jaar van de gelijke spelen voor SK Londerzeel. “Al had dat evengoed ook anders kunnen uitdraaien, want we hadden ze ook evengoed alle vier kunnen winnen”, pikt Siebens in. “Het waren haast allemaal matchen tegen ploegen uit de buurt en dan is een draw dubbel. We laten de ploegen achter ons niet dichter komen, maar we lopen er ook niet verder van weg. We gaan toch nog een bepaald aantal punten moeten behalen. Als we steeds gelijk gaan blijven spelen, zouden we nog wel eens in de problemen kunnen komen. Daarvoor moeten we meer en sneller onze kansen afmaken en dan ben ik er zeker van dat een eerste driepunter in 2023 snel een feit is.”

Vertrouwen

Zoals eerder bekend raakte, stopt trainer Geys op het einde van het seizoen en zijn er ook heel wat vertrekkers bij SK Londerzeel. Siebens zou normaal gezien niet tot die laatste groep behoren. “De gesprekken lopen nog volop, maar normaal gezien ga ik wel blijven. Het is mijn eerste jaar hier en ik voel het nodige vertrouwen. Het is ook vlak bij waar ik woon. Dat onze coach andere oorden opzoekt na het seizoen is natuurlijk zijn goed recht. Het is een goede trainer die terecht het vertrouwen heeft genoten van het bestuur en van de spelersgroep. Hij heeft hier goed werk geleverd en we willen er nu als groep voor zorgen dat we nog op gepaste wijze afscheid kunnen nemen.”

