Mateo Sey pakt punt met Lebbeke bij eerste selectie: “Moet ik nu tevreden zijn met een gelijkspel?”

Trainer Tom De Cock koos voor een opvallende naam in de basis: Mateo Sey (22). De speler was tegen Mechelen pas aan zijn allereerste selectie van het seizoen toe. “Vooraf hadden we misschien getekend voor een punt tegen Racing Mechelen. Nu liggen de kaarten anders. In een gesloten eerste helft waren er weinig kansen. Beide ploegen wilden in de eerste plaats geen doelpunt incasseren. Voor de neutrale toeschouwer was dat misschien niet de mooiste helft. Na de rust was er beterschap en kwamen we op voorsprong. Er werd een strafschopfout op Monday gemaakt en Van De Velde zette de elfmeter keurig om. Die bonus konden we vasthouden tot drie minuten voor affluiten. De late tegengoal was vermijdbaar. Een vrije trap tegen de zijlijn kon doorgekopt worden. Aanvankelijk bracht doelman Aeyels nog redding, maar de terugkaatser ging wel binnen. Er werd niet scherp genoeg verdedigd. Moet ik nu tevreden zijn met een gelijkspel?”