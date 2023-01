Matej Rodin moet KVO’s defensie versterken: “Hier lopen echt wel goeie spelers rond”

Rodin, 26 jaar, stond al vorige winter op de radar van KV Oostende. Maar Cracovia wou hem toen niet laten vertrekken om sportieve redenen. Nu, een jaartje later, vonden alle partijen een akkoord. “De Belgische competitie sprak me altijd al aan, net als het verhaal van sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye over KVO. Antonio Milic (2015-2018, red.), nu aan de slag bij Lech Poznan in Polen, deelde heel wat mooie herinneringen over zijn verblijf bij Oostende. Ook Marko Kvasina, de Oostenrijker met Kroatische roots die recent KVO verliet, vertelde heel wat positieve dingen. Kortom: dit is een goeie club om m’n carrière voort te zetten.”

Rodin brak in eigen land door bij Lokomotiva Zagreb aan de zijde van onder meer Jerko Leko (ex-AS Monaco en Dynamo Kiev, broer van Ivan Leko), Ivan Sunjic (ex-Birmingham, nu Hertha Berlijn) en Borna Barisic (Glasgow Rangers), die recent nog een sterk wereldkampioenschap speelde met Kroatië. Bij Perugia in de Italiaanse Serie B moest hij onder coach Massimo Oddo, ex-wereldkampioen, tevreden zijn met een plaats op de bank. Bij Cracovia was Rodin dan weer onbetwistbare basispion centraal in de driemansdefensie, goed voor 74 matchen. Normaal gezien zal hij die positie ook bij Oostende bekleden. “Het voetbal van Cracovia is gelijkaardig aan dat van KVO: in een 5-3-2- of 3-4-3-formatie met hoge pressing. Het spelsysteem begrijp ik dus al. Ik hoop iets met mijn fysiek, techniek, spelinzicht en leiderschap bij te brengen. Ik heb dit seizoen al een match of zeven van KVO gezien en ken het team al wat - de jongens hebben me trouwens prima onthaald. Hier lopen echt goeie spelers rond en we kunnen veel beter dan wat we tot dusver lieten zien. Ja, er waren mindere momenten waarop we goals slikten, maar moesten tegen Union bijvoorbeeld ook een zeer lichte penalty incasseren. Maar er waren ook een pak goeie momenten die we nu voor 90 minuten moeten volhouden. En eerlijk: we staan op negen punten van een achtste plaats. Ja, dat behalen wordt heel heel moeilijk, al weet je natuurlijk nooit, hé (knipoogt).”

“Rodin heeft heel wat ervaring op de teller en toonde op training dat hij ook over leiderschap beschikt”, geeft coach Dominik Thalhammer mee. “Matej is een krijger en heeft een sterk karakter. Dat hebben we nodig. Zowel Rodin als de andere nieuwkomer Pierre Dwomoh zijn fit. Maar we bekijken op het laatste moment of we ze in de wedstrijdkern opnemen of niet.”

Lees ook: meer voetbal in de Jupiler Pro League