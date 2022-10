Matchwinnaars Atanga en Boonen (KV Oostende): “Deze overwinning geeft ons vertrouwen”

David Atanga (25) kroonde zichzelf tot matchwinnaar door in slotfase de 2-1 op het scorebord te zetten. Voor de Ghanees zijn vierde competitietreffer, waarmee hij meteen topschutter is voor KV Oostende. “Het voelt goed”, glundert de aanvaller. “Ik wil het team een pluim op de hoed steken, want samen zorgden we ervoor dat er ruimte vrijkwam. Toen ik op doel afging, zag ik inderdaad Fraser Hornby naast me vrij staan. Maar ik was niet zeker of hij voor of achter me stond, dus buitenspel of niet. En bij twijfel moet je het zelf doen. Ik wist waar ik moest trappen en toen de bal tegen het net ging, volgde een grote viering met het hele team. Deze zege is heel belangrijk en geeft ons een goed gevoel. In de eerste helft was er weinig ruimte, maar gaven we ook niks weg. Een compliment aan onze verdediging. Na een mindere periode staken we als team de koppen bijeen.”