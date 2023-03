Matchwinnaar Vukotic eindelijk eens de held: “Dit maakte ik nog nooit mee”

Die goal mocht er overigens zijn. De hoekschop van Ribeiro Costa was perfect aangesneden en Vukotic torende boven vier spelers uit om de bal in doel te koppen. Keizerlijk. “Dit is een onbeschrijflijk gevoel”, aldus Vukotic achteraf. Toen ik zag dat de bal binnen ging, liep ik meteen richting de fans. Zo’n winning goal in de laatste minuten, dat overkwam me nog nooit. Ik kopte eens een gelijkmaker binnen tegen Racing Genk, maar dit is totaal andere koek.” Ook gezien het verloop van de wedstrijd, Beveren kwam er moeilijk uit en Beerschot leek het meeste aanspraak te maken op de zege. “Het was een heel moeilijke wedstrijd tegen een goeie ploeg. Beerschot heeft echt heel wat kwaliteit en de sfeer in dit stadion is ook altijd aanwezig. Gelukkig konden we aan het eind de drie punten vieren en die zijn zó belangrijk. Het is nu de tweede week op rij dat we een rechtstreekse concurrent konden kloppen.”