Matchwinnaar Staf De Graeve pakt tegen Witgoor voor de zevende week op rij punten met Sint-Lenaarts: “We moeten van niemand schrik hebben”

Hoewel er heel wat op het spel stond, keek Sint-Lenaarts zaterdag niet even de kat uit de boom. “Net als de afgelopen weken begonnen we heel goed en scherp aan de partij”, vertelt De Graeve. “Na nog geen kwartier had ik bijvoorbeeld de 1-0 al tegen de netten geknikt en in het openingshalfuur hadden we nog verschillende goede kansen om de score te verdubbelen.”

De Eesterploeg moest wel wat gas terugnemen na die felle start. “Omdat we wisten dat het een zespuntenmatch was namen we nadien iets minder risico’s. Bovendien had die sterke openingsfase duidelijk krachten gekost, waardoor het de tweede helft vooral op karakter was”, stelt De Graeve. “Al gaven we uiteindelijk wel weinig of niks weg. We hebben nog maar eens laten zien dat we na Nieuwjaar een échte ploeg zijn en geen groep individuen.”

Sint-Lenaarts springt zo van plaats 12 naar plek 9 in het klassement. “We kunnen nu eindelijk weer wat vrijer ademen. Al is de buit nog niet helemaal binnen. Met Betekom en Zwarte Leeuw wachten ons nu bijvoorbeeld nog twee heel belangrijke weken. Anderzijds hebben we intussen wel bewezen dat we van niemand schrik moeten hebben. Anders pak je geen 15 op 21 zonder ook maar één keer te verliezen.”

Heel goede zaak gedaan

De Graeve scoorde zaterdag zijn allereerste treffer voor Sint-Lenaarts. “Ik ben heel blij dat ik de ploeg ook op deze manier heb kunnen helpen. Natuurlijk moet je als verdediger eerst en vooral je defensieve taak uitvoeren, maar zo’n doelpunt doet altijd deugd. Zeker omdat het ook nog eens een heel belangrijke treffer was. Dankzij onze zege doen we bijvoorbeeld een heel goede zaak in het klassement, want in tegenstelling tot de afgelopen weken lieten de meeste ploegen rondom ons dit keer wel punten liggen.”

Sint-Lenaarts: Nolle, Kenis, De Graeve, Vissers (70’ Tavares), Willemsen, Cloetens (65’ Van Den Muysenbergh), Paulussen, Daoudi, Ahmed (76’ Lansu), Di Biniamu Nganga, Bevers.

Witgoor: Arrazola, Bens, Claes, Roos (72’ Vanhoof), Cabanier, Geerts, Van Roy (55’ Hannes), Hakkens, Vansimpsen, Hulsmans (72’ Van Genechten), Blockx.

Doelpunt: 13’ De Graeve (1-0).

