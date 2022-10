Matchwinnaar Ragib Alassan: “Wijgmaal zit op het goede spoor”

Wijgmaal won met zware 4-1-cijfers het kelderduel in derde nationale B tegen Zwarte Leeuw, dat daardoor op de laatste plaats blijft staan. Wijgmaal nestelt zich in de middenmoot.

De bezoekers hadden vorige week hun eerste overwinning geboekt, met 3-4 in Betekom. Wijgmaal had zijn voorbije twee thuisduels – tegen Kampenhout en Betekom – gewonnen en is na de zege tegen Zwarte Leeuw een heuse thuisreputatie aan het opbouwen.

Het eerste half uur had de thuisploeg de controle over de wedstrijd, zonder veel doelkansen af te dwingen. Matuasilua trapte al vroeg nipt naast, verre pogingen van Dupont, Courtrai en Mertens gingen naast of over. Alassan scoorde wel op aangeven van Miri, maar de grensrechter had buitenspel gezien.

Op het half uur kantelde de wedstrijd. Zwarte Leeuw stak een tandje bij en Wijgmaal zakte in elkaar. Pogingen van Verboven en Da Silva werden afgeblokt, Van De Vreede mikte eerst nipt naast en zag een gemaakt doelpunt gepareerd door Amenga. Tot ieders verbazing viel de goal aan de overkant. Uit het niets. Alassan pakte uit met een geniale dribbel en plaatste de bal zuiver in de verste hoek: 1-0. Maar zoals al zo dikwijls dit seizoen, verloren ze bij Wijgmaal even de concentratie, zodat Van de Veerde er 1-1 van kon maken.

De thuisploeg kwam wel scherp uit de kleedkamer en Zwarte Leeuw had vooral last met de snelheid van Alassan en van Matuasilua. Deze laatste gaf de bezoekende defensie het nakijken, omspeelde doelman Hofmans en legde de 2-1 binnen. Even later liep Hofmans diezelfde Matuasilua van de sokken en Bono Mertens zette de penalty in twee tijden om: 3-1, de zevende seizoentreffer al voor de jonge middenvelder.

Wedstrijd gespeeld. Tien minuten voor tijd legde Alassan de 4-1-eindstand vast. “Jammer dat die vroege goal van mij ten onrechte afgekeurd werd, want ik stond géén buitenspel. Ik heb dus eigenlijk een hattrick gescoord”, lacht Ragib Alassan (27). “Ik zit nu aan drie goals, er nog wel volgen. Omdat wij nu als ploeg echt op het goede spoor zitten. Die momenten van concentratieverlies moeten er wel nog uit. Wij waren de 1-0 nog aan het vieren toen Zwarte Leeuw de gelijkmaker scoorde. Mag niet. Maar die tweede helft van ons was als ploeg héél goed. Dat niveau moeten wij blijven aanhouden”.