Matchwinnaar Marzo zit met FCV Dender al aan vijf competitiedoelpunten: “Ik heb blijkbaar een neus voor goals”

Dender begon aarzelend aan de wedstrijd en kwam goed weg toen Stassin alleen voor doel opdook. Doelman Gies hield zijn ploeg overeind bij de één-tegen-één-situatie. Aan de overzijde trof Lallemand vanop afstand de dwarsligger. Anderlecht klom op voorsprong toen Ragolle een voorzet van Agyei in eigen doel verlengde. Dender reageerde met een doorbraak van De Bodt, die in tweede tijden niet voorbij doelman Vercauteren geraakte. De goed gevolgde Marzo trof in de rebound raak.

Na de rust was er meer animo. Stassin geraakte van dichtbij niet voorbij doelman Gies. Lallemand trapte een open kans over en Michez zag zijn schot via Smet naast gaan. Een doelpunt van Cukur werd terecht wegens buitenspel afgekeurd. Intussen was M’Barki ingekomen voor De Bodt en de linkerflankaanvaller lag met een splijtende voorzet aan de basis van de winning goal. Marzo trapte hem aan de tweede paal binnen. In de slotfase voorkwam doelman Gies de gelijkmaker op een schot van De Wilde. Cukur strandde op zijn overbuur Vercauteren.

Uitstekende reddingen

“Ik wil de prestaties van onze doelman en Cukur wel eens extra in de verf zetten”, gaf coach Regi Van Acker aan. “Onze doelman maakte met een paar uitstekende reddingen het verschil en Cukur leverde voorin puik werk. Hij speelde met de nationale beloften van Turkije een wedstrijd en keerde pas vrijdagmorgen terug. Normaal zou hij een tweede match moeten spelen, maar hij kwam vroeger af omdat we hem hier vanavond nodig hadden.”

M’Barki was met een schitterende actie opnieuw resultaatbepalend en voor de invaller had de Dender-coach ook lovende woorden. “M’Barki is op zijn best als er meer ruimte komt. Hij is enorm gegroeid als voetballer in 1B en pakt zijn momenten, wat uiteraard zeer belangrijk is”, besloot de Waaslander.

Met Marzo deed Dender in extremis een lonende transfer. De Limburger zit nu al aan vijf competitiegoals. “Ik heb blijkbaar een neus voor doelpunten, want ik voel goed aan waar ik moet zijn om te scoren”, zegt de rechterflankspeler. “Ik kwam in het verleden vaak als rechtsback uit in een viermansdefensie. Nu speel ik als rechter wingback iets hoger en kom vaker voor doel.”

Marzo toonde zich tevreden met de driepunter, maar was niet blind voor enkele tekortkomingen van zijn ploeg. “We vatten de match moeizaam aan en lieten ons te gemakkelijk op lange ballen ringeloren. De passlijnen van de tegenstander moeten beter worden afgesneden. We leden ook te veel balverlies. Na de rust voetbalden we beter, maar toch hadden we de tegenaanvallen beter moeten uitspelen.”

Middenmoot

Intussen staat Dender stevig in de middenmoot. Lommel, Dender en Deinze totaliseren 18 punten, maar de Noord-Limburgers staan zesde met één gewonnen match meer. “Het is mooi dat we uitzicht hebben op de zesde plaats, want we willen topwedstrijden tegen RWD Molenbeek, Beerschot en SK Beveren spelen. Het is ook wel belangrijk dat de kloof met de hekkensluiters RC Genk B en Virton negen punten bedraagt”, besluit Marzo.

Nog dit: Hens wordt gespaard omdat hij sukkelt met lichte pubalgie. Anderlecht kwam in de eerste helft goed weg toen Leoni voor natrappen niet werd uitgesloten. Vierde scheidsrechter Stevens maande spelleider Simonini nochtans aan rood te trekken, maar die ging er niet op in. Aan de rust volgde er in de kleedkamers hierover een stevige discussie tussen beide heren.

Dender: Gies, Smet, Ragolle, Borry, Marzo, Rowell, Rôdes, De Bodt (57' M’Barki), Van Oudenhove, Lallemand (80' Hens), Cukur (93’ Myny).

Anderlecht B: Vercauteren, Engwanda-Ongena (88' Degreef), Camara (63' Masscho), Lissens, Leoni, Hubert, Lokesa (71' De Wilde), Ferrara (63' Butera), Agyei, Stassin, Michez (71'Diallo).

Doelpunten: 32' Ragolle (owngoal, 0-1), 41' Marzo (1-1), 66' Marzo (2-1).

Geel: Camara, Engwanda-Ongena, M’Barki, Smet.

