Matchwinnaar Lukas Van Eenoo (KVC Westerlo) na moeizame 2-1-zege tegen Club NXT: “En nu met vertrouwen naar Union”

In Eerste Klasse B boekte KVC Westerlo vrijdagavond een moeizame 2-1-zege tegen Club NXT. Het was misschien geen hoogstaande partij, maar het positieve is dat de Kemphanen zich na een vroege tegengoal toch weer naast en over hun tegenstander wisten te knokken.

Feit is dat Westerlo dus wel een mooie negen op negen liet optekenen en zo de voeling met de top nog altijd levendig houdt. Zeker na de 0-1-nederlaag van Seraing gisteravond tegen RWDM. “We hebben gedaan wat we moesten doen”, vat matchwinnaar Lukas Van Eenoo samen. “Als je in deze reeks op achterstand komt, weet je dat het moeilijk wordt. Brugge speelde goed mee, maar buiten die strafschop hebben we eigenlijk niet zoveel kansen weggegeven. In het begin van het seizoen hadden we in een match als deze misschien nog wel punten laten liggen. Maar nu hebben we getoond dat we intussen toch wel weer een stap vooruit gezet hebben.”

Kritisch blijven

KVC Westerlo blijft het dit seizoen nochtans wel moeilijk hebben om te bevestigen? “We hadden het nodige vertrouwen getankt uit die knappe prestatie tegen Lommel”, aldus Van Eenoo. “Daarin zag je dat er hier toch wel een stevige basis ligt. Maar het blijft inderdaad nog altijd een seizoen van ups en downs. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. Je kunt niet altijd top zijn. Zeker niet na de situatie waar wij uit komen. Het resultaat is nu dus even heilig. We zijn blij met die overwinning tegen Brugge, maar toch ook een beetje ontgoocheld omdat we allemaal weten dat we beter kunnen. We moeten dus kritisch blijven voor onszelf.”

Zesde treffer

In moeilijke tijden kan KVC Westerlo nog altijd rekenen op ervaren man Lukas Van Eenoo (29), die zijn team de voorbije weken al een paar keer over de streep wist te trekken. De 2-1 tegen Brugge NXT was al zijn zesde treffer. “Dat zijn er al meer dan vorig seizoen”, lacht de centrale middenvelder. “Ik zit nu blijkbaar in een periode dat de bal goed valt voor mij. Als speler ben je daar persoonlijk uiteraard heel blij mee. Het is altijd plezant om beslissend te zijn, maar ik ben en blijf nog altijd iemand die zich inzet voor het teambelang. We hebben allemaal een doel voor ogen en met de recente 17 op 21 kunnen we volgende zondag met het nodige vertrouwen richting Union.”