Matchwinnaar David Bates kopt KV Mechelen naar zege tegen KV Oostende: “Dit was een ‘must win’”

Minuut 70. De partij leek te gaan kantelen in het voordeel van Oostende, totdat Hairemans een hoekschop op het hoofd van Bates schilderde. De Schot kopte raak. “We hebben gewerkt op hoekschoppen. Het werd tijd dat we nog eens konden scoren op een stilstaande fase. Met Geoffry (Hairemans, red.), Niko (Storm, red.) en Rob (Schoofs, red.) hebben we spelers met een uitstekende traptechniek. Ik sprak erover met hen aan de rust. ‘Trap eens een uitdraaiende corner’, zei ik. Bij de tweede was het raak. Ik ben blij dat mijn doelpunt goed is voor de drie punten - een heel belangrijke zege. Vooraf was het binnen de spelersgroep duidelijk dat alleen de drie punten telden. Een echte must win-wedstrijd was het.”

Met deze zege zetten Bates en co. een grote stap richting het behoud. Toch blijft de Schot voorzichtig in zijn uitspraken. “We bekijken het wedstrijd per wedstrijd. Iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie. Dat wordt elke speeldag weer duidelijk. Je moet elke match opnieuw gefocust zijn. Als er gemoedsrust in het team sluipt, gaan we punten verliezen en plaatsen zakken. Dat willen we niet. Nu moeten we goed recupereren, want dinsdag staat de volgende opdracht alweer voor de deur.” Dan gaat Malinwa op bezoek bij Standard.