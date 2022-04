Matchwinnaar Baud Terwingen mikt Patro Eisden naar tweede plaats in de klassering: “Kunnen met een goed gevoel eindfase in”

Patro Eisden, dat in de de tweede seizoenshelft moeilijk aan scoren toe kwam, boekte tegen hekkensluiter La Louvière een felbevochten maar verdiende 2-0 zegeoverwinning. Na een matige eerste helft brak de weder optredende Baud Terwingen na de rust de wedstrijd open met een lage schuiver in de verste hoek. Mehdi Bounou zorgde nadien met een wereldgoal voor zekerheid. Door het puntenverlies van verschillende concurrenten klimt Eisden opnieuw naar de tweede plaats in de klassering. “Dit is een mentale opsteker voor de vier beklijvende finales die er nog aankomen”, genoot Baud Terwingen.

De eerste helft had weinig om het lijk. Eisden kon zich niet doordrukken. De flankspelers Bamona en Bounou lagen volledig in de greep van hun bewakers en de vele misverstanden en slechte passen waren niet te tellen. Tot uitblinker Baud Terwingen vlak na de rust de score opende met strak schot in de verste hoek. Toen Bounou een afgeweerde vrijschop van diezelfde Terwingen in één tijd heerlijk in de kruising joeg, was de partij gespeeld.

Twee beauties breken de wedstrijd open

Het was geleden van oktober dat Baud Terwingen nog eens aan de aftrap van een competitiewedstrijd verscheen. Een spierscheur hield de youngster maanden van het veld. “Na een viertal wedstrijden bij de beloften kreeg ik vorige week van de trainer te horen dat ik tegen La Louvière mocht starten en mijn kans moet grijpen”, blikt Terwingen terug. “Bedoeling was dat ik als tweede spits rond Brouwers moest opereren, met Gueroui en Massengo daar vlak achter. Maar door de kuitkwetsuur van Yassin werd ik al snel naar het middenveld doorgeschoven. En dat viel reuze mee. Ik vond snel mijn draai en toen ik na de rust op de rand van de zestien kon uithalen, bedacht ik me niet. De bal verdween strak in de verste hoek. Maar de goal van Bounou enige minuten later, was nog mooier. Deze overwinning geeft een goed gevoel. Ook voor mezelf. Het was lang geleden dat ik nog een belangrijk aandeel had in het resultaat van de ploeg. Deze overwinning is een mentale opsteker”, klonk een gelukkige Baud Terwingen.

Baud was goud

Ook trainer Stijn Stijnen toonde zich opgelucht na de driepunter tegen La Louvière. “In de tweede seizoenshelft vonden we niet meer zo snel de weg naar het doel. Met 10 op 12 behaalden we thuis goede resultaten, maar onze uitwedstrijden leverden niet meer dezelfde cijfers op als in de heenronde”, zegt Stijnen. “Dat knaagde, ook bij de spelers. De inbreng van Baud was tegen La Louvière bepalend. Hij trok in het middenveld de partij naar zich toe en strooide met goede voorzetten. Hij is een intelligente speler en blijft steeds rustig. Dat toonde hij ook bij die eerste goal. Ik ben blij dat hij die stap zette. Vandaag was Baud goud voor Patro.”

Patro klimt naar tweede plaats

Jullie doen ook een goede zaak in de rangschikking? “Door het puntenverlies van Dender en Charleroi klimmen we opnieuw naar de tweede plaats in de klassering. Alles klit enorm dicht bij elkaar. De strijd voor een plaats in de top vier en de daarbij horende promotie-eindronde wordt een thriller. Deze driepunter is alvast een opsteker voor de resterende wedstrijden”, weet de Eisdense trainer.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Vandergeeten, Gueroui (8' Naudts), Massengo, Terwingen, Brouwers, Bamona, Bounou (75' Baysal).

La Louviére: Fuakuingi, Fonkeu, Luhaka, Ba, Aydouni, Van Der Goten (45' Ntumba), Sakhi, Bentayeb (85' Amadou), Mukala, Kasri (89' Malik), Salem-Ngabou.

Doelpunten: 57' Terwingen (1-0), 65' Bounou (2-0).

Geel: 35' Stijnen.