Masters dubbelcriterium in Koksijde: dubbelslag voor Louis Verleye en Simon Goddeeris

Liefst vier deelnemers wisten zich voor twee finales te plaatsen. Voor Louis Verleye van TC Kortemark en Simon Goddeeris van TC Staden werd het een schot in de roos vermits zij twee keer op het hoogste schavotje mochten plaats nemen. Louis Verleye, aangesloten bij TC Kortemark, won samen met clubmakker Louis Pype de finale van dubbel mannen 120 punten met 6-3,6-4-cijfers van Gert Decock en Mathieu Lecluyse. In dubbel gemengd 120 punten mocht hij ook het zegegebaar maken want aan de zijde van Feebe Vandevyvere won hij ook in twee sets de eindstrijd van Charlotte Nollet en Gauthier Van Rijckeghem. Ook Simon Goddeeris van TC Staden werd twee keer in de bloemetjes gezet. Eerst won hij aan de zijde van zijn clubgenoot Gilles Cappelle dubbel mannen 30 punten van Arne Sabbe en Hans Soenen en later op de dag was Serge Bruaux van TC Logan zijn winnende partner in de finale van dubbel mannen 60 punten na een zege op de tandem Jakob Crombez- Wesley Dewilde.