Masters dubbelcriterium eindigt zondag in TC Koksijde

voetbal jupiler pro league Lukas Willen lichtpunt in gitzwart weekend voor Zulte Waregem: “Hopen op een snelle ommekeer”

Het werd een gitzwart weekend voor Zulte Waregem. Nadat Seraing op vrijdagavond al was gaan winnen bij Standard, deden de andere degradatieconcurrenten Kortrijk, Cercle Brugge en Eupen dat op zondag ook tegen Antwerp, in Gent en in Sint-Truiden. Tussendoor leed Zulte Waregem zelf zijn zevende nederlaag van het seizoen in Westerlo, en kijkt het nu al tegen een vierpuntenkloof aan op de voorlaatste in de rangschikking.

6 oktober