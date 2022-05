Massimo Ronsse met Maarkedal tegen Buggenhout: “Afsluiten met promotie zou mooi zijn”

Voor de start van de competitie was Maarkedal in derde provinciale C dé te kloppen ploeg. Het liep anders. “Door te veel schorsingen, te veel letsels en een grote impact van corona”, zuchtte Massimo Ronsse. “En ook omdat we tegen de op papier mindere ploegen niet altijd op de afspraak waren.”

Vol voor promotie

“Geen makkelijke match, moeilijk veld ook”, blikte Ronsse terug. “Een partij met weinig doelrijpe kansen. Wij gaven bijna niets weg en scoorden één keer. Zodat we zondag een finale mogen spelen. Over Buggenhout, dat de eerste ronde vrij was, horen we uiteenlopende verhalen. Ze zouden niet naar tweede willen, ze zouden wel naar tweede willen, we zullen dat zondag wel zien. Bij ons was er aanvankelijk ook twijfel. Want de stap naar tweede is niet evident. Naarmate de eindronde dichter kwam zaten we toch allemaal op dezelfde golflengte. Dus gaan we zondag vol voor de promotie.”