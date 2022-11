Massimo Bruno kwam tegen Cercle Brugge weer aan de oppervlakte bij KV Kortrijk: “Ik voel me goed in mijn vel”

Voetbal Jupiler Pro LeagueHet is voorlopig niet het seizoen van Massimo Bruno. De 29-jarige Belg verdedigt sinds dit seizoen de kleuren van KV Kortrijk, maar enkel tegen Standard verscheen hij aan de aftrap. De ex-speler van onder meer Anderlecht en Charleroi hoopt - na zijn geslaagde invalbeurt van afgelopen weekend - op het veld van KV Oostende in de basis te staan.

Enkele vervelende blessures speelden Massimo Bruno dit seizoen al heel wat parten. De aanvallende middenvelder moet voorlopig tevreden zijn met één basisplaats en drie invalbeurten. Een man met zijn status zou eigenlijk altijd moeten starten bij een ploeg als KV Kortrijk. “Ik had vooraf veel meer van het seizoensbegin verwacht”, opent Bruno het gesprek. “Talrijke blessures gooiden roet in het eten, maar blessureleed hoort nu eenmaal bij het leven van een profvoetballer. Ik ben opnieuw fit en voel me goed in mijn vel.”

Bruno kwam eind juni transfervrij over van het Turkse Bursaspor. Hij scoorde er afgelopen seizoen zes keer en gaf eveneens zeven assists. Maar Bursaspor degradeerde wel. “Het was een leuke ervaring, maar in de Turkse derde klasse mogen geen buitenlandse spelers aantreden. Toen Kortrijk op de proppen kwam, twijfelde ik geen seconde. Ik hoop in de toekomst belangrijk te zijn voor deze prachtige club. We zijn niet goed aan het seizoen begonnen, maar de competitie duurt nog lang.”

KV Oostende

Tegen Cercle Brugge kwam Bruno in de tweede helft een bleke Kevin Vandendriessche vervangen. Onze landgenoot bracht terug wat schwung in de ploeg. “Ik kan nog veel beter”, is Bruno kritisch voor zichzelf. “Cercle zette ons goed vast en daarom gebruikten we vaak de lange bal - dat is mijn spel niet. Maar zo konden we wel kansen creëren. Tegen Oostende hoop ik aan de aftrap te verschijnen, maar het is de coach die beslist. Het is een levensbelangrijke wedstrijd. We zijn alleen tevreden met de drie punten.”

“Tot vorig seizoen wist ik niet wat het was om onderaan de klassering te bengelen, want met Anderlecht en Salzburg werd ik kampioen. Maar door mijn ervaring kan ik belangrijk zijn voor de ploeg. We mogen niet beginnen te twijfelen aan onszelf. We hebben genoeg kwaliteit om ook volgend seizoen op het hoogste niveau te acteren.”

Lees ook: voetbal in de Jupiler Pro League