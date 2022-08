Massimo Bruno en KV Kortrijk kijken landskampioen Club Brugge in de ogen: “Ik geloof in een stunt”

Door een blessure aan de quadriceps was het eventjes wachten om Massimo Bruno in een KVK-shirt te aanschouwen. Maar zaterdagavond was het eindelijk zover. Tegen Union verving hij een bleke Nayel Mehssatou en teleurstellen deed Bruno allesbehalve. “Ik weet dat het nog veel beter kan, maar ik was na de wedstrijd wel relatief tevreden”, steekt de 28-jarige Belg van wal. “Het was een moeilijke wedstrijd, maar ik heb mij kunnen tonen aan de coach. Mijn blessure gooide helaas roet in het eten en eigenlijk ben ik nog altijd niet honderd procent fit. Na de training blijf ik vaak wat langer op het veld staan om volledig klaar te zijn voor de strijd. Ik hoop dat we een mooi jaar tegemoet gaan.”

Bruno verdedigde afgelopen seizoen de kleuren van het Turkse Bursaspor, maar hij koos ervoor om terug te keren naar België. “Toen Kortrijk aanklopte, heb ik niet lang moeten twijfelen. Ik ken de trainer (Karim Belhocine,red.) van mijn periode bij Charleroi en ik wou graag opnieuw in België actief zijn. De coach weet wat mijn kwaliteiten zijn. Kortrijk is gewoon een stabiele middenmoter en ook de familiale sfeer sprak me aan. Er waren nog heel wat buitenlandse ploegen geïnteresseerd, maar ik wou absoluut naar Kortrijk komen.”

Blauw-zwart

Komend weekend nemen Bruno en KV Kortrijk het op tegen landskampioen Club Brugge. “Het is de beste ploeg van het land en makkelijk wordt het allesbehalve. Maar we mogen onszelf niet onderschatten, want kansloos zijn we niet. Ik geloof in een stunt. Of ik klaar ben om te starten? Ik weet het niet. Het is de coach die beslist, maar ik hoop stiekem van wel. Ik kan zowel op het middenveld als op de flank uit de voeten. Ik wil dit seizoen vooral belangrijk zijn en zo wedstrijden in een beslissende plooi leggen.”

Omdat hij niet iedere dag urenlang in de wagen zou moeten zitten, kocht Bruno een appartementje in Kortrijk. “Ik vind het een leuke stad. De mensen zijn erg vriendelijk. Ik voel me hier al thuis.”

