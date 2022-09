Masis Voskanian en Winkel Sport verslaan Olympic Charleroi met 3-0: “We zijn fantastisch gestart”

Op speeldag drie kregen de manschappen van trainer Jeffry Verhoeven het Waalse Olympic Charleroi over de vloer. De Winkelnaars speelden complexloos en haalden het met puike 3-0-cijfers. Na afloop van de match deelde de 32-jarige Masis Voskanian in de Winkelse vreugde. “We hebben de positieve trend van eind vorig seizoen voortgezet”, lacht de nu in Brugge wonende middenvelder. “Onze tweede ronde was toen super en nu zijn we inderdaad fantastisch gestart. Na onze eerste twee zeges, waarin we soms het geluk wat aan onze zijde hadden, voelde ik vooraf dat alles snor zat. Ik zei voor aanvang van de match tegen het toch wel sterke Olympic tegen de ploegmaats dat we er dit jaar wellicht een topseizoen konden van maken. En kijk, na die 3-0-zege tegen de Walen staan we nu met een negen op negen op een gedeelde eerste plaats. Mooi toch!”

Met dank aan doelman Kudimbana

“We hebben voor de rust de kansen onvoldoende afgemaakt”, gaat een enthousiaste Masis Voskanian voort. “Aan de rust hadden we slechts een bonus van één goal en gelukkig hield onze doelman Nicaise Kudimbana ons met enkele schitterende reddingen recht. Op de juiste momenten konden we op de counter nog een tweede en derde keer scoren, zodat onze derde overwinning op rij een feit is. We hebben in elk geval een fantastisch goed blok neergezet en ook het scoutingsrapport over onze tegenstander klopte perfect.”

Tegen Seraing in de beker

“We genieten van deze start met volle teugen en vinden het uiteraard ook leuk dat we dinsdag in de beker eersteklasser Seraing mogen partij geven. Deze partij was eerst in Seraing gepland, maar gelukkig kon dat nog omgewisseld worden. Seraing beschikt over allemaal profspelers, terwijl haast iedereen van ons overdag nog moet gaan werken. Een midweektrip naar Luik was dus absoluut niet interessant. Nu is het best leuk om ons dinsdagavond voor eigen publiek eens te testen tegen die eersteklasser. De competitie primeert, maar uiteraard gaan we alles geven om in die bekerpartij een goed figuur te slaan. We hebben in elk geval niets te verliezen.”

