Masis Voskanian en Winkel Sport gaan met 0-3 onderuit tegen Rupel Boom: “Andermaal maakten we onze kansen niet af”

De 32-jarige ervaren Masis Voskanian is aan zijn zevende seizoen op Ter Schueren bezig. De middenvelder relativeerde alvast de zware verliescijfers. “In de eerste helft waren we dominant en hadden we voldoende kansen om op voorsprong te komen. Maar andermaal maakten we onze kansen niet af en dat is al een tijdje toch ons pijnpunt. Rupel Boom kwam nauwelijks in het verhaal voor, maar kort voor de rust kwamen ze toch met het nodige geluk op voorsprong toen een schot via een verdediger afweek in doel. Met een achterstand gingen we vol goede moed in de tweede helft van start, maar in nauwelijks tien minuten tijd scoorde onze tegenstander nog twee keer. 0-3 na 55 minuten! Drie kansen leverden drie goals op. De match was gespeeld, want we vinden al zo moeilijk de weg naar de netten. Dat laatste halfuur was dus volledig overbodig, zodat we met lege handen achterbleven tegen een tegenstander tegen wie we zeker de drie punten konden pakken.”

Prima start uitgewist

“Dit seizoen waren we gelukkig met schitterende uitslagen uit de startblokken geschoven. We stonden zelfs eventjes op kop van het klassement in eerste nationale en dat was toch voor Winkel Sport een fantastisch hoogtepunt. Maar goed, we wisten dat er een terugval zou komen en in oktober kregen we dan ook enkele toppers te bekampen. Uiteraard hadden we gehoopt om ons in november te kunnen herpakken, maar het bleef bij twee zeges in vijf wedstrijden. In de stand moesten we dus wat terrein prijsgeven, maar toch staan we nog altijd mooi in de middenmoot van het klassement.”

Rust bewaren

“We mogen dus zeker niet paniekerig gaan doen, want we staan er nog altijd goed voor. De laatste weken hebben we ook met heel wat blessures te kampen, maar dat willen we zeker niet als excuus voor onze mindere resultaten inroepen. Het seizoen is echter nog heel lang, zodat we de rust moeten bewaren. Alles komt goed en hopelijk kunnen we volgende week in de uitmatch tegen Antwerp B weer punten aan ons conto toevoegen.”

Lees ook: voetbal in eerste nationale