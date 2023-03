Martin Wasinski, onverwachte sterkhouder bij KV Kortrijk: “Ik geloof in een stunt tegen Club Brugge”

Voetbal Jupiler Pro LeagueDe transfer van Martin Wasinski deed bij talrijke KV Kortrijk-supporters de wenkbrauwen fronsen, maar de 18-jarige centrale verdediger heeft zich in een mum van tijd ontpopt tot een absolute sterkhouder. Ook in de thuiswedstrijd tegen landskampioen Club Brugge hoopt hij zich te onderscheiden.

KV Kortrijk verloor afgelopen weekend met 3-1 op het veld van revelatie Westerlo. De Kerels verdienden meer, maar bleven met lege handen achter. “Ik was enorm teleurgesteld na de wedstrijd”, opent Wasinski het gesprek. “We hadden drie gouden punten kunnen meenemen naar Kortrijk, maar het mocht helaas niet baten. Het is positief dat we veel kansen creëerden, maar we moeten dringend efficiënter worden. Ik vond ons ook na rust de betere ploeg, maar omdat wij nog naar de gelijkmaker zochten, kregen we nog een derde tegendoelpunt om de oren.”

De jonge Belg wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Charleroi. Hij moest aanvankelijk tevreden zijn met enkele korte invalbeurten, maar tegenwoordig is Wasinski niet meer weg te denken uit de basisploeg van Bernd Storck. “Ik probeer iedere wedstrijd het beste van mezelf te geven. Toen ik hier aankwam, werd ik meteen goed opgevangen. Ik begin me hier echt thuis te voelen.”

Twee weken geleden mocht Wasinski niet aantreden tegen zijn moederploeg. Een beslissing die de Belgische jeugdinternational nog altijd niet goed kan plaatsen. “Ik had enorm graag gespeeld, want ik ken iedereen bij Charleroi. Mehdi Bayat had waarschijnlijk schrik van me. (lacht) Stel je maar eens voor dat ik - net als op Sclessin - raak had getroffen. Na dit seizoen keer ik hoogstwaarschijnlijk terug naar Charleroi, maar dat wil niet zeggen dat ik Kortrijk geen warm hart toedraag. Ik ga er alles aandoen om deze club in eerste klasse te houden.”

KIJK. Op Sclessin maakte Wasinski zijn eerste doelpunt in Kortrijkse loondienst

Zaterdagmiddag kijken Wasinski en co het Club Brugge van kersvers T1 Rik De Mil in de ogen. “Zij zijn favoriet, maar ik geloof in een stunt. Op tweede kerstdag had ook niemand gedacht dat we Genk over de knie gingen leggen, maar we deden het toch maar mooi. Met de steun van onze supporters kunnen we elke ploeg verslaan. Een overwinning tegen Club Brugge zou immens veel deugd doen.”

