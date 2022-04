Martin Volcke en SVD Kortemark nemen afscheid in mineur van tweede provinciale: “Einde van een succesvol tijdperk, maar er komen nog mooie periodes aan”

SVD Kortemark staat dit weekend voor haar laatste wedstrijd in tweede provinciale, een duel op het terrein van kampioen SV Veurne. Wat vorig weekend een mooi afscheid moest worden, de laatste thuismatch van het seizoen tegen Snaaskerke, draaide uit op een einde in mineur. Kortemark kon rekenen op amper 12 spelers, waarbij algemeen manager Martin Volcke moest depanneren als trainer, en ging met 0-2 de boot in tegen Snaaskerke.

“T1 Luc Stevens pakte de week voordien in het 3-3-gelijkspel tegen Houthulst een derde gele kaart en was zo geschorst voor onze laatste thuiswedstrijd”, laat Volcke optekenen. “Omwille van blessurelast en spelers die er wegens persoonlijke redenen niet bij konden zijn, was Lars Blieck onze enige invaller. Hij verving al na 23 minuten de geblesseerde Emile Opsomer. Ondertussen stond het al 0-2, maar de ploeg liet nadien zijn tanden zien en liet het niet verder komen dan die dubbele voorsprong. Het is een afscheid in mineur en de laatste loodjes wegen zeer zwaar, maar we willen er niet te lang stil bij staan. Dit is het einde van een mooi tijdperk, maar in de toekomst komen er ongetwijfeld nog mooie periodes aan.”

Spelers niets te verwijten

Halverwege januari kwam Kortemark met het nieuws naar buiten dat het wegens financiële beperkingen niet langer zal uitkomen in tweede provinciale en het enkel verder doet met haar B-ploeg, die nu in vierde provinciale uitkomt. “Voor de winterstop bewezen we met heel wat knappe resultaten dat deze ploeg het in haar mars had om mee te strijden voor een plaats in de eindronde”, vervolgt de algemeen manager. “Het nieuws kwam als een klap voor de spelersgroep, maar ze lieten optekenen dat ze er wel nog voor wilden gaan dit seizoen. We begonnen het nieuwe jaar met een zege tegen Tielt, maar nadien volgden helaas twaalf matchen zonder zege. Ik geloof mijn spelers als ze zeggen dat ze de zaken niet zomaar op hun beloop lieten gaan, maar onbewust kan ik begrijpen dat je net dat tikkeltje extra inzet of motivatie mist om na een moeilijke match alsnog de volle buit te pakken. Mentaal is het moeilijk om jezelf op te laden. Ga er onze resultaten maar eens op na: we speelden twee keer gelijk en verloren vrijwel altijd met een klein of het kleinste verschil. We hebben ervoor gevochten en ik kan onze jongens weinig verwijten.”

Jeugdspelers

Een klein lichtpuntje in deze tijden: enkele jeugdspelers kregen de voorbije weken hun kans in het eerste elftal van Kortemark. “Robbe Beuselinck en Emile Opsomer speelden sterk en blijven ook bij de ploeg”, aldus nog Volcke. “Naast hen blijft ook Wouter Versyck onze club trouw, maar verder doen we verder met onze jonge gasten van de B-ploeg, al rekenen we ook op enkele versterkingen, zodat de ploeg beter kan doen dan de huidige veertiende plaats in vierde provinciale”, besluit Volcke.

Tweede provinciale A: SV Veurne - SVD Kortemark: zondag 1 mei om 15.00 uur.