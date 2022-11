Martin Vandervorst ziet Pepingen-Halle knap punt pakken op Cappellen: “Toch gemengde gevoelens”

Hoe heeft men dit gelijkspel ervaren in de spelersgroep? Doelman Martin Vandervorst antwoordt genuanceerd. “Laat me duidelijk stellen dat we voor aanvang van de wedstrijd onmiddellijk hadden getekend voor een punt op Cappellen. De Antwerpenaren staan niet voor niets op de tweede plaats in de reeks en spelen voluit mee voor de titel. In die zin is een gelijkspel buitenshuis altijd positief. Het is ook de eerste keer in lange tijd dat we punten bij een ploeg uit de top drie kunnen pakken, al spelen we tegen die teams vaak niet onaardig. Toch heb ik gemengde gevoelens, want we hadden met de drie punten kunnen terugkeren naar huis.”