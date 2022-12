Martin Vandervorst met Pepingen-Halle tegen vice-leider Hasselt: “Limburgers staan niet toevallig bovenaan”

Tegen een topclub als Hasselt is de kans vrij groot dat doelman Martin Vandervorst aan het werk wordt gezet. Hij is evenwel aan een goed seizoen bezig. “De voorbije jaren zat Hasselt al enkele keren in onze reeks. Simon Bracke vertrok in het tussenseizoen naar Tienen, maar blijkbaar hebben ze goede inkomende transfers gedaan. De Limburgers staan niet toevallig bovenaan in de rangschikking. Zelf hebben we iets goed te maken na onze nederlaag vorige week in Lille. Het wordt in ieder geval een leuke affiche als afsluiter van het jaar.”

Heenronde

Er moeten in de heenronde nog twee wedstrijden worden afgewerkt. Hoe evalueert Martin Vandervorst die eerste maanden? “Het was wat wisselvallig. We hebben enkele mooie resultaten neergezet en konden zelfs even wedijveren met de top zes. Er waren echter ook enkele offdays. Ik denk dan in de eerste plaats aan onze wedstrijd in Londerzeel. Vorig week in Lille zou ik geen offday noemen. De eerste twintig minuten speelden we wel goed. Nadien konden we te weinig kansen creëren. Het is in elk geval zeer positief dat Pepingen-Halle dit seizoen op geen enkel moment in acuut degradatiegevaar is terechtgekomen. Dat moeten we zo houden.”