Martin Vandervorst met Pepingen-Halle tegen Racing Mechelen: “Iedereen moet beseffen dat het vijf voor twaalf is”

Het verhaal van Pepingen-Halle dit seizoen oogt merkwaardig. Maandenlang hadden alle media het over ‘een rustig seizoen zonder grote zorgen’. In één maand tijd is dat hele plaatje gekeerd. Doelman Martin Vandervorst bevestigt. “Het kan inderdaad soms rap gaan, in positieve of negatieve zin. Wie twee of drie keer wint, is veilig. Wie evenveel keer verliest, komt in de problemen. Wij behoren tot die laatste groep. Na de nederlaag in Lebbeke zakten we plots van een veilige plaats naar een degradatieplaats. Iedereen moet nu beseffen dat het vijf voor twaalf is.”

Oorzaak en gevolg

Hoe kon het zover komen? Martin Vandervorst zucht. “Het antwoord is niet simpel en eenduidig. Tegen Hades en Londerzeel verdienden we meer. Punt uit. Tegen Belisia kenden we dan weer een complete offday. Vorige week begonnen we op Lebbeke goed. Spijtig genoeg kregen we net voor de rust op een stilstaande fase het deksel op de neus. We waren nochtans gewaarschuwd. In het begin van de tweede helft zetten we te weinig druk. Het brak ons zuur op. We zitten nu in de gevarenzone, maar er is zeker hoop. We staan op één punt van een veilige plaats. We moeten het de komende weken nog opnemen tegen Turnhout, City Pirates en Berchem. Dat zijn allemaal ploegen uit de rechterkolom. Laten we echter eerst beginnen met de match tegen Racing Mechelen tot een goed einde te brengen.”