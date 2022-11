Martin Monbailyu (VV Tielt): “Wat meer ademruimte in de stand door die zes op zes”

Martin Monbailyu nam enkele weken de taak van T1 van Cedric Renard over en boekte de voorbije twee weken zijn eerste successen bij zijn nieuwe club. “Als je een ploeg tijdens de competitie overneemt, moet er toch wat tijd gerekend worden vooraleer iedereen zijn draai vindt”, stelt de Sijselenaar. “Het was de eerste weken wat aftasten en ik leerde ook de spelersgroep beter kennen en vice versa. Nu valt alles stilaan in zijn plooi en werkt het bijzonder motiverend dat de resultaten volgen. Zes op zes tegen SC Lombardsijde en Club Roeselare.”

Club Roeselare

“Zaterdag bekampten we Club Roeselare in hun eigen Rodenbachstadion. Een stevige tegenstander en vooral in eigen huis doen zij het uitstekend. Ik had onze tegenstander gescout en de aangereikte tips hebben mijn spelers uitstekend in uitvoering gebracht. De match was bijzonder evenwichtig en een gelijkspel had in feite de juiste weergave van het spel geweest. Wij scoorden echter één keer en konden achterin de nul houden. Met wat geluk, want Club Roeselare kende de nodige pech bij de afwerking en we hadden de paal als bondgenoot. Goed, geluk moet je soms ook wat weten af te dwingen. In elk geval waren die drie punten meer dan welkom.”

Negen op negen?

“Toen ik de ploeg overnam, stond VV Tielt op de voorlaatste plaats. Enkele weken later zijn we naar een mooie achtste plaats opgerukt. We hebben in de stand wat meer ademruimte door die zes op zes, maar in het klassement zijn de verschillen in die rechterkolom nog vrij klein. Alles zit op een zakdoek bijeen en het kan in beide richtingen vrij snel gaan. We blijven dus hard werken en beseffen dat de competitie nog bijzonder lang is. Er staan nog 17 opdrachten op het programma en week na week zullen we scherp uit de hoek moeten komen. Komende zaterdag staat er alweer een leuke derby op de rol, want dan krijgen we Dosko Beveren op bezoek. Een negen op negen zou uiteraard fantastisch zijn.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal