Martin Hongla toch aan de aftrap bij Antwerp: “Trainingen nationale ploeg waren ideale voorbereiding”

Realisme

“Die wedstrijden met de nationale ploeg waren een fantastische ervaring voor mij. Ik dank God ervoor, want het was een lange weg”, vertelde Hongla zaterdag. Pas vrijdag was hij gearriveerd op de Bosuil, hij kon enkel de laatste training voor de wedstrijd meepikken. Ivan Leko liet op donderdag nog in het midden of Hongla wel in de selectie zou zitten, maar de middenvelder stond twee dagen later gewoon aan de aftrap tegen KVO. “Dat ik pas laat terugkeerde, was geen probleem, de trainingen met de nationale ploeg waren een goede voorbereiding op deze wedstrijd”, vertelde Hongla na afloop van de match tegen Oostende. Zijn persbabbel was eerder nogal bizar begonnen. “Ik wil niet terugkomen op deze match, want ze ligt achter ons”, was namelijk Hongla’s openingszin. Waarop de lolbroek vervolgens... tóch terugkwam op de match. “De coach had tijdens de week bepaalde accenten gelegd, die er tegen Oostende niet goed uitkwamen. Daar moeten we aan werken. We waren niet realistisch genoeg. Dat moet donderdag beter, willen we punten pakken in Europa.”