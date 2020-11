Martin Hongla (Antwerp) voor het eerst weg met interlandverplichtingen: “Dit is een eer”

Primeur: Martin Hongla is opgeroepen voor de nationale ploeg van Kameroen. De middenvelder van Antwerp blaakt de voorbije weken van vertrouwen en ziet dat op die manier beloond. “Het is een plezier mijn land te mogen vertegenwoordigen.”

Nadat hij al twee keer mocht meedoen met de U23, zit het échte debuut van Martin Hongla voor de Ontembare Leeuwen er nu dus aan te komen. Voor het eerst werd hij geselecteerd voor Team A van Kameroen. Dat speelt op 12 november in Douala en op 16 november in Maputo twee interlands tegen Mozambique.

Een gigantische verrassing is deze selectie niet. Sinds half september is Hongla niet meer weg te denken uit de basiself van Ivan Leko. Is het niet op het middenveld, is het wel centraal achterin. De een zijn dood, is de ander zijn brood: het spreekwoord is Hongla op het lijf geschreven. Door de langdurige blessure van De Sart enerzijds, en het uitvallen van ondermeer Gelin en Batubinsika anderzijds kreeg en greep hij met beide handen de kansen die hij van Ivan Leko krijgt. Kansen die Hongla onder Leko’s voorganger Bölöni amper kreeg. De Kameroener kwam in amper negen competitiewedstrijden aan de bak, slechts drie keer mocht hij starten. Nu al zit hij aan meer matchen. Andere bazen, andere wetten.

Ook tegen Standard viel Hongla niet uit de toon. Hij speelde zelfs opvallend frivool, al lukten z’n technische hoogstandjes niet elke keer.

“Dit was niet mijn beste match, maar het belangrijkste is dat we na twee nederlagen opnieuw een puntje pakken”, vertelde Hongla na afloop. “Jammer dat we de match niet dood deden, we domineerden Standard en hadden moeten winnen. Nu hebben we twee weken om wat uit te rusten en blijven evolueren.”

‘Rusten’ zal er voor Hongla echter niet bij zijn. “Ik vertrek morgen, ik denk niet dat COVID roet in het eten zal gooien”, besloot hij. “Ik ben heel blij dat ik erbij ben, het is een plezier om mijn land te vertegenwoordigen. Het is een hele eer.”