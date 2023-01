Martijn Wydaeghe voor de start van het WRC 2023: “wij willen voor de titel meevechten”

In januari 2021 verving Martijn Wydaeghe geheel onverwacht Nicolas Gilsoul, die tien seizoenen naast Thierry Neuville had gezeten. Sindsdien scoorde hij aan boord van de Hyundai die hij met Neuville deelt, niet minder dan vier WK-zeges en twaalf podiumplaatsen. Zowel in 2021, als 2022 wed het duo derde in het WK. Dit jaar zien we hen uiteraard terug, naast onder meer Nicolas Gilsoul, als corijder van de Fransman Pierre-Louis Loubet (Ford) en het jonge duo Grégoire Munster en Louis Louka in WRC2, ook met Ford.

Meevechten voor de titel

“Ik ga ons niet als topfavoriet naar voren schuiven, maar wij willen voor de titel meevechten”, aldus Martijn Wydaeghe net voor de afreis naar de Rally van Monte-Carlo. “Maar als je het allemaal zo opsomt, dan lijkt het inderdaad dat we het seizoen veel beter kunnen aanvatten dan in 2022, toen de wagen niet optimaal was. Anderzijds verwacht ik me aan een zeer intens WK, met een strijd die tot het einde van het seizoen zal duren. We gaan de wereldkampioen in tegenstelling tot in 2022, niet in september kennen, dat staat vast. Het feit dat de laatste twee wedstrijden op asfalt zijn, maakt ook dat het echt flat-out voor die wereldtitel zal gaan, want op onverhard zie je nog als eens wat strategie in verband met de startplaatsen. Ik heb er vertrouwen in dat we zullen meevechten voor die wereldtitel, maar of we die ook effectief zullen halen, is nog afwachten.”