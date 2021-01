Martijn Wydaeghe debuteert met podium in WK Rally

“Het was meteen een schitterende editie om in te debuteren”, vertelt Wydaeghe op de terugweg van de Monte-Carlo. “Het was mijn derde maal als corijder in de Franse klassieker en ik heb er nog een aantal jaar ander werk gedaan, maar deze omstandigheden, zeer afwisselend en uitdagend, heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Ook Bruno Thiry, die toch al een heel tijdje meedraait, vond het een zeer mooie editie. Het maakt het resultaat ook nog mooier, al is dat resultaat al bijzonder gezien de laattijdige omstandigheden waarin de samenwerking tot stand is gekomen.”

Nu de Arctic al zeker is, denkt Martijn Wydaeghe ook aan de rest van het WRC-seizoen?

“Wel, onze samenwerking is niet iets wat ondoordacht tot stand is gekomen. De vraag van Thierry en met hem van Hyundai, was wel overwogen en ik ben bijzonder trots op het feit dat ik gevraagd ben. Maar goed, het echte werk moest dan nog beginnen. Hoewel er nog geen beslissing is genomen voor de wedstrijden van het WRC 2021 na de Arctic, hebben we allebei de intentie om de samenwerking ook verder te zetten. Uiteraard is het niet mogelijk om in één test of rally perfect op elkaar ingespeeld te zijn, dat vergt tijd, een reden te meer om ernaar te streven om verder te gaan. Wat wij willen bereiken, is winnen op het hoogste niveau en dat vergt een investering, die in de Monte-Carlo begonnen is.”

De uitdaging is toch enorm?

“Bekijk het eens van de kant van Thierry. Je werkt 10 jaar lang met dezelfde corijder, je kent zijn stem, de intonatie, het ritme… Je bent op elkaar ingespeeld en plots moet je het met een andere corijder doen. Bovendien ben ik niet Franstalig, maar een West-Vlaming en de stem is in een rallywagen erg belangrijk. Na deze wedstrijd weten we ook wat de werkpunten zijn, met name, de intonatie, de timing en de uitspraak. Ieder woord heeft voor Thierry een andere manier van aanbrengen. Om je een eenvoudig voorbeeld te geven, ‘longue’ moet lang worden uitgesproken en dat moet ik dus leren, net zoals ‘50’ dat kort moet zijn. En zo heeft elke term voor hem een manier van aanbrengen in de auto.”

Hoe moeilijk is het om samen te werken met een topsporter, mensen die meestal toch ook een zeer sterk karakter hebben?

“Ik kende Thierry maar oppervlakkig van binnen Hyundai Motorsport en ik had we al eens samengewerkt op een test, maar verder ging het niet. Ik moet echt zeggen, na dit weekend, Thierry is 100% professioneel, hij verzorgt alles tot in het kleinste detail en toont veel respect. Hij geeft ook zeer opbouwende, constructieve kritiek. Ik hou echt van zijn aanpak. Uiteraard is hij veeleisend, maar anders presteer je niet op dit niveau. Ik denk dat mensen soms een vertekend beeld van hem hebben.”

Na het podium was de vreugde behoorlijk groot bij het Belgische duo.

Hoe groot was de opluchting bij de winst in de 10de KP?

“Groot, want de proef ervoor was ik echt niet in goeden doen (KP9 was een proef in het donker met veel ijs en sneeuw). Er was zoveel informatie van de ouvreurs bijgekomen dat mijn ritme niet goed was en ik te veel informatie wilde geven. Ik heb me vervolgens herpakt en de volgende proef, KP10, wisten we te winnen. In alle eerlijkheid, je voelt wel dat het ritme goed is, maar zekerheid dat je wint, heb je niet. Eens we het nieuws kregen, was de tevredenheid dan ook enorm.”

Was het resultaat van de Powerstage een tegenvaller?

“Neen, al hebben we op het einde wel wat tijd verloren. In heel wat bochten was er meer grip dan we dachten, door de zon die tussen de eerste en tweede passage toch wel wat warmte gaf, en dat maakte het onvoorspelbaar. Bovendien zaten we niet in een positie om risico’s te nemen en konden we in het klassement niks meer winnen. Uiteraard konden we één of twee punten meer behaald hebben, maar dat weegt denk ik niet op tegen de daaraan verbonden risico’s en de gevolgen bij een fout.”

Globaal is het bilan dus positief?

“Ja en zeker als je ziet dat we van vrijdagmiddag, na moeilijke ochtendlus, tot zondag aan de finish eigenlijk nog amper 6 à 7 seconden op de top-2 verloren hebben. In perfecte omstandigheden hadden we Elfyn (Evans) mogelijk onder druk kunnen zetten, maar goed, derde is denk ik, in deze situatie, een mooi resultaat. Ik wil ook iedereen van Hyundai bedanken voor de manier waarop ze me ontvangen hebben en voor mij voelde het als thuiskomen. Ik kijk erg uit naar de komende weken en uiteraard de wedstrijd in Lapland.”