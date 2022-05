Martijn Verspecht opent met Micha Willems het BK beachvolley in Haacht: “Het eerste doel is een finale halen”

In Haacht vindt dit weekend de openingsmanche van de ‘Geberit Beach Tour’ plaats. In totaal bevat het BK beachvolley naast Haacht nog acht andere toernooien in Hechtel- Eksel, Kortrijk, Gent, Ieper, Lommel, Waregem, Leuven en Kinrooi. Martijn Verspecht kijkt met partner Micha Willems heel hard uit naar het nieuwe seizoen.

“Een eerste manche is natuurlijk altijd een beetje afwachten hoe de andere teams voor de dag komen”, zegt Martijn Verspecht. “Maar we kijken er inderdaad in elk geval heel hard naar uit. Ook onze voorbereiding was relatief kort, dus het zal nog wat zoeken zijn naar het goede gevoel. De omschakeling naar het zand is altijd wat zoeken, dus het gevoel en de vorm zijn nog niet top, maar eens in een wedstrijdsituatie geraken we daar meestal wel snel over.”

“Wat de doelen zijn dit jaar? Het eerste doel is een finale halen. Dat lukte ons nog niet. Verder willen we graag nog één of twee plekjes opschuiven in het algemeen klassement en aansluiting vinden bij de top 3-4. Naar welke manche ik het meest uitkijk? De manche in Leuven is altijd een hele fijne om te spelen. Die voelt voor zowel Micha als mezelf als een thuismatch aan, dus daar kijken we zeker naar uit.”

Ideale omstandigheden

Verspecht weet waar de werkpunten liggen. “Met beide een drukke job is veel trainen moeilijk. Daardoor weten we dat we hier en daar wat tekort komen. Technisch proberen we zo goed mogelijk alles te onderhouden, maar fysiek kunnen we natuurlijk niet plots een aantal centimeter groeien natuurlijk. (lacht). De werkpunten zijn dus vooral voldoende trainingsarbeid creëren en daardoor nog een paar technische punten bijschaven.”

Zaterdag wordt er regen verwacht. Zondagochtend is het grijs met lage wolken, nevel en mist. Na het optrekken van het ochtendgrijs wordt het meestal zonnig. “Wat de weersverwachtingen me vertellen? Die zien er wat mij betreft zeker goed uit. In Haacht liggen de veldjes langs een aantal voetbalvelden waardoor er meestal wel wat wind staat op die open vlakte, maar dat is niet te vergelijken met de wind aan zee. Ideale omstandigheden dus volgens mij”, besluit Verspecht.