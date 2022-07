Martijn Verspecht kijkt uit naar de manche van Geberit Beach Tour in Leuven: “Voelt toch altijd een klein beetje als een thuismatch”

“Het seizoen begint stilletjes aan op zijn einde te lopen ondertussen”, steekt Martijn Verspecht van wal. “Nog drie manches en het zit er alweer op. Tot nu toe hebben we zeker al een fijn en goed seizoen gehad. We slagen er zoals vorige jaren in om ons bijna altijd te plaatsen voor de kwartfinales, wat voor ons zeker geen slechte uitslagen zijn.”

Kleine wijziging dit weekend voor Verspecht. “Dit weekend speel ik met gelegenheidspartner Aljosja Urnaut, aangezien Micha Willems op vakantie is. Zaterdag spelen we kwalificaties en het doel is om ons zeker te kwalificeren voor de hoofdtabel op zondag.”

“Of het moeilijk is om met een gelegenheidspartner te spelen of het aanpassen meevalt? De automatismen die ik opgebouwd heb met Micha door een aantal jaar samen te spelen, heb je uiteraard niet, maar we trainen regelmatig samen en tegen elkaar waardoor we de speelstijl van elkaar al wel goed kennen. Het aanpassen zal dus wel relatief vlot gaan.”

Warmte

“Dat het altijd speciaal is om in Leuven te spelen? Vooral heel fijn. Leuven voelt toch altijd een klein beetje als een ‘thuismatch’ aangezien ik er gespeeld heb en momenteel ook werk.”

“Of het weer ideaal zal zijn? Ik ben wel fan van de zon en warmte, dus voor mij wel. Ik denk dat het zondag wel op het randje van te warm zal zijn.”

Quote Op de masters in Brussel willen we opnieuw minstens de vijfde plaats halen zoals vorig jaar Martijn Verspecht

Verspecht weet waar hij dit seizoen in het beachvolleybal nog op mikt. “Het resterende van het seizoen zal voorbereiden zijn op de masters in Brussel waar we opnieuw minstens de vijfde plaats willen halen, zoals vorig jaar. Op 6 augustus is er ook nog een King of the Court-toernooi georganiseerd door onze club VTSS Hasselt waar we graag een mooi resultaat willen halen voor de thuissupporters.”

“Dat de goede vorm er is? Die is momenteel zeker aanwezig. Na Leuven zijn zowel Micha als ik even met vakantie, dus de goede vorm bouwen we hopelijk snel terug op richting en doorheen het toernooi in Kinrooi (eind juli, red.)”, besluit Verspecht.

