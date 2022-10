Martijn Stefani (E. Termien) wil leider Houtvenne eerste nederlaag aansmeren: “Ik heb mijn ploegmaats doelpunten beloofd”

Derde afdeling B is dit seizoen een uiterst sterke reeks. Niet alleen Houtvenne mikt op de titel, maar ook Wezel Sport en Verbroedering Geel willen graag een reeks hoger spelen. “En tel ons daar ook maar bij”, reageert Martijn Stefani prompt. “Met slechts vier punten achterstand en een vierde plaats in de klassering willen wij bovenin ook nog een woordje meespreken. Na het onverwachte verlies tegen Witgoor hebben we vorige week meteen de ruggen gerecht en tegen Nijlen ferm uitgepakt. We staan met wedstrijden tegen Houtvenne, het tweede geklasseerde Wezel, Beringen en Zwarte Leeuw evenwel voor een moeilijk vierluik. Wanneer we hier goed doorkomen, strijden we mee voor de prijzen. We mogen nu zeker niet aan onszelf twijfelen en de leider recht in de ogen durven kijken.”