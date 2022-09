Martijn Lambrecht rijdt woensdag Wingene Koers, interclub waarvoor hij ploegen en seingevers zocht

“Het is niet de eerste keer dat ik Wingene Koers rijd, maar wel de eerste maal dat ik als bestuurslid aan de start van deze interclub sta”, verduidelijkt Martijn Lambrecht. “Vijf jaar geleden trad ik toe tot De Stoempers. Voordien heb ik als belofte één keer Wingene Koers gereden, negen of tien jaar geleden. De wedstrijd draaide uit op een massasprint. Ik haalde het einde. Woensdag hoop ik opnieuw te kunnen uitrijden.”

Als bestuurslid van De Stoempers werkte de eliterenner zonder contract mee aan de opbouw van start- en aankomstzone. De voorbije maanden polste hij naar de interesse bij de teams en stelde hij een lijst met seingevers samen. “Qua ploegen mogen we niet klagen”, gaat Lambrecht verder. “We zullen 25 teams aan de start hebben. Met onder meer Lotto-Soudal U23, Tarteletto-Isorex, Douai, Dovy Keukens-FCC, EFC-L&R-AGS, Urbano-Vulsteke, Bingoal-Pauwels Sauces Development Team en Decock-Van Eyck-Van Mossel Devos Capoen. Team Elevate p/b Home Solution Soenens is de enige belangrijke Belgische ploeg die ontbreekt.”

Twee kampioenen

“Voor een midweekkoers is het bij een kleine ploeg niet evident personeel te vinden”, verduidelijkt Lambrecht. “Zelf ben ik ploegleider voor de junioren van Houtland-Westkust. Mijn naam zal als sportdirecteur van Atom 6 op de papieren staan, maar we hebben geen volgwagen in de karavaan. Ons reservemateriaal zal bij andere teams staan. We kunnen ook terugvallen op de neutrale wagens. Wat de seingevers betreft: zodra ik me moet klaarmaken om te koersen neemt mijn vader de coördinatie over.”